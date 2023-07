Enna: al via corso di formazione gratuito per colf

Dai piatti tipici della tradizione italiana al galateo, ma anche tecniche di primo soccorso. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno trattati durante il corso di formazione per colf generico-polifunzionale, organizzato da Nuova Collaborazione (Associazione Nazionale datori di lavoro domestico) ed Ebincolf, in programma ad Enna dal 6 luglio all’8 agosto.

I moduli formativi, totalmente gratuiti, si terranno in orario pomeridiano dalle 15 alle 19 presso la CNA in Via Emilia Romagna 8 a Enna Bassa.

Il percorso formativo comprende moduli di teoria e di pratica, affidati a team di professionisti, in linea con le direttive ufficiali di Ebincolf, ente che promuove e finanzia la formazione professionale del settore anche attraverso le associazioni di categoria.

Al termine del corso, i partecipanti, che avranno seguito le lezioni con costanza, riceveranno un attestato di partecipazione. Inoltre, tutti gli iscritti con esperienza lavorativa consolidata in ambito domestico potranno accedere all’esame di Certificazione Ebincolf, ottenendo un certificato attestante la conformità delle competenze acquisite dal lavoratore, secondo la Norma Tecnica UNI 11766:2019.

Il Corso Colf Generico Polifunzionale rappresenta la formazione di base necessaria per tutti i lavoratori domestici e permette l’accesso ai corsi di specializzazione per Badante e Baby-Sitter.

Il corso ha una durata di 40 ore, durante le quali saranno approfondite diverse tematiche fra cui le pulizie e il riassetto della casa, la cura e la gestione di animali e delle piante, il guardaroba, la cucina, l’identità professionale, i diritti e i doveri del lavoratore, la sicurezza sul lavoro e gli elementi di primo soccorso.

Per info scrivere a ncenna@nuovacollaborazione.it o formazione@nuovacollaborazione.it.