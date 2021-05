Enna: al via collaborazione tra Comune e l’indirizzo agrario del Lincoln

È stato firmato ieri il protocollo di intesa tra il Comune di Enna e l’I.I.S “Abramo Lincoln” – indirizzo tecnico agrario – avente per oggetto l’attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

Alla stipula del protocollo presenti il sindaco Maurizio Dipietro, l’assessore Salvatore Sanfilippo, il consigliere e docente Dario Cardaci, il dirigente Angelo Di Dio, un rappresentante degli studenti e alcuni docenti.

“Un fatto che oso definire storico – ha dichiarato il primo cittadino – poiché per la prima volta il Comune si farà patte attiva affinché il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro non solo sia il più breve possibile, ma che ciò avvenga nella nostra città, seguendo quella che possiamo considerare la sua vocazione storica, culturale ed economica, ovvero l’agricoltura. Un ringraziamento al corpo docente e ai giovani studenti, all’Assessore Salvatore Sanfilippo e al Prof. Dario Cardaci, per il proficuo lavoro preparatorio svolto”.