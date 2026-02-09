Enna: al via ciclo di incontri sulla disuguaglianza di genere rivolto agli studenti

PUBBLICITÀ

Ha preso il via a Enna, lo scorso 31 gennaio, un ciclo di incontri dedicato al tema della disuguaglianza di genere, promosso dall’Associazione Luciano Lama ODV in collaborazione con l’associazione ARCI Petra e la Federazione degli Studenti – Rete degli Studenti Medi di Enna, nell’ambito del progetto Global Education Time, cofinanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa è rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori e si inserisce in un percorso di educazione alla cittadinanza globale, con l’obiettivo di stimolare consapevolezza, senso critico e partecipazione attiva sui temi dei diritti, delle pari opportunità e della giustizia sociale.

Elemento centrale degli incontri è il coinvolgimento diretto degli studenti, che hanno contribuito in modo attivo alla costruzione del programma, individuando i temi prioritari e i focus di approfondimento sulla base delle proprie domande, esigenze e interessi. Un approccio partecipativo che valorizza il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento.

Il percorso prevede momenti di confronto, laboratori e dibattiti, con la partecipazione, in alcuni appuntamenti, di ospiti esperti, chiamati a offrire strumenti di lettura e approfondimento su tematiche complesse e di grande attualità. Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti e si terranno alla “casa della memoria” in piazza Vittorio Emanuele 2.

Il programma degli incontri: sabato 31 gennaio introduzione alle disuguaglianze di genere ed educazione sessuo-affettiva; sabato 7 febbraio salute femminile e interruzione volontaria di gravidanza; domenica 15 febbraio violenza di genere; sabato 21 febbraio laboratorio e dibattito; sabato 28 febbraio presentazione della campagna promozionale aperta al pubblico.

«Parlare di disuguaglianza di genere con i giovani – dichiara Michele Sabatino, presidente dell’Associazione Luciano Lama ODV – significa creare spazi di ascolto e confronto in cui le nuove generazioni possano acquisire strumenti critici per comprendere la realtà e contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva. L’educazione alla cittadinanza globale è oggi più che mai una leva fondamentale per il cambiamento sociale».