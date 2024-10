Enna: al via alla Kore e al Garage Arts Platform “Documentaria On the Road”

PUBBLICITÀ

Con il film documentario “The Milky Way” di Luigi D’Alife si inaugura a Enna, presso il Garage Arts Platform e presso l’Università Kore, il ciclo di incontri di “Documentaria On the Road” dedicato al cinema documentario d’autore e con focus sulle migrazioni.

Oggi, martedì 8 ottobre, e i prossimi martedì 15 e 22 ottobre, si terranno proiezioni, dibattiti, masterclass e incontri sia in Garage che all’Università Kore, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e con Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema, fotografia e televisione. “Documentaria On The Road” è patrocinata dal Comune di Enna.

Si tratta, inoltre, del debutto del formato “On The Road” di Documentaria, che rispecchia la volontà del festival attivo da nove anni di portare in diverse città siciliane una selezione di documentari d’autore dalle edizioni più recenti.

Gli studenti della Kore incontreranno l’autore e visioneranno il documentario alle 15 in Università. La presentazione è moderata dal professor Andrea Rabbito e supportata dai rappresentanti dell’associazione Garage, Mario Margani, Claudio Renna e Lisa Bjelogrlic.

La proiezione per il pubblico e l’incontro con Luigi D’Alife si terrà invece presso il Garage Arts Platform alle 19:30 (via Leonardo da Vinci 2, ingresso 5/3 euro con tessera garage 24-25).

La sinossi di “The Milky Way”. Sulle Alpi tra Italia e Francia ogni giorno decine di persone provano a superare una linea immaginaria chiamata confine. In mezzo alla neve, tra piste da sci e turismo, il racconto di una storia dove nessuno si salva da solo. Di giorno, le montagne tra Clavière e Monginevro sono attraversate da migliaia di sciatori in vacanza sulla neve nel comprensorio sciistico “La Via Lattea”; di notte, sono percorse di nascosto tra i boschi da decine di migranti che lasciano l’Italia per proseguire il loro viaggio oltre il confine con la Francia. The Milky Way è la storia di solidarietà degli abitanti e dei pericoli affrontati dai migranti, raccontata attraverso scorci di vita e graphic novel animate sullo sfondo del mondo di montagna nella consapevolezza che – qui come in mare – nessuno si lascia da solo.