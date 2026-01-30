Enna: al via al Lincoln il progetto “Differenze 2.0” contro la violenza di genere

PUBBLICITÀ

Con grande entusiasmo da parte degli studenti coinvolti, è iniziato lo scorso 27 gennaio, anche a Enna, il progetto “Differenze 2.0”, promosso dall’Uisp e finalizzato al contrasto della violenza di genere, in particolare nelle fasce adolescenziali.

L’avvio del progetto ha subito un leggero ritardo a causa del maltempo che ha colpito la scorsa settimana la Sicilia orientale, costringendo alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per quasi una settimana.

Il Comitato territoriale Uisp Enna, presieduto da Riccardo Caccamo, è alla sua seconda esperienza con questo progetto, avendo già partecipato alla prima edizione nel 2023. Anche per questo motivo è stato nuovamente coinvolto l’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna, diretto dalla dirigente scolastica Maria Concetta Messina. Al progetto partecipano quasi cinquanta studenti: due classi coinvolte attivamente e una classe di controllo.

Martedì 27 gennaio tutti gli studenti hanno partecipato alla somministrazione di un questionario sulle aspettative legate al progetto. Il via alle attività si è avuto il giorno successivo, con il primo incontro tra studenti e studentesse e le professioniste dell’associazione antiviolenza Sandra Crescimanno, le psicologhe Viviana Arangio e Vissia Bilardo. Le due professioniste, con grande garbo e delicatezza, hanno accompagnato ragazze e ragazzi lungo il primo tratto del percorso previsto dal progetto, incentrato sulle differenze di genere e, in particolare, sulle varie forme di violenza ad esse collegate. Si è parlato, quindi, di molestie, maltrattamenti, stupro, sottomissione e di altre manifestazioni del fenomeno, sia di carattere fisico sia psicologico. Dopo un iniziale momento di imbarazzo, studenti e studentesse hanno partecipato attivamente per tutta la durata delle due ore di incontro.

“Innanzitutto voglio ringraziare la dirigenza scolastica nelle persone della dirigente e del suo vice i professori Maria Concetta Messina e Giovanni Zodda per la disponibilità a mettere a disposizione la scuola – commenta il presidente del Comitato Territoriale Uisp Enna Riccardo Caccamo – non è mai semplice fare conciliare le attività didattiche di una struttura complessa come una istituzione scolastica tipo un istituto di istruzione superiore con progetti che vengono dall’esterno. Ma dopo la prima esperienza sul progetto abbiamo di fatto trovato malgrado i ritardi di natura tecnica organizzativa le porte aperte della scuola. Poi i miei complimenti alle due professioniste le dottoresse Viviana Arangio e Vissia Bilardo per come sono riuscite già dal primo incontro a fare aprire ragazze e ragazzi ed a portarli a discutere di una problematica non certo facile da affrontare. Siamo convinti che anche questa seconda esperienza ci regalerà soddisfazioni con importanti risultati raggiunti”.

“In qualità di coordinatrice del progetto Differenze 2.0, ribadisco l’importanza di creare percorsi di sensibilizzazione e confronto rivolti alle nuove generazioni sulla tematica in questione – aggiunge la Dottoressa Alessandra Murgano – si tratta di una responsabilità collettiva che richiede consapevolezza, educazione e un lavoro costante sul piano culturale ma sopratutto sociale. L’istituto di Istruzione superiore scelto, il Liceo Linguistico Abramo Lincoln di Enna, ha risposto con entusiasmo e per il secondo anno ci ha dato la preziosa opportunità di interagire con le studentesse, gli studenti e con tutto il personale scolastico. Questa collaborazione ci permette di portare alla luce una problematica sempre più attuale, creando spazi di ascolto, confronto e riflessione fondamentali per costruire relazioni basate sul rispetto. Gli incontri svolti, coordinati dalle professioniste, Dott.sse Vissia Bilardo e Viviana Arangio, psicologhe e psicoterapeute, hanno offerto spunti di valore umano importanti, condotti con grande competenza, empatia e professionalità.”