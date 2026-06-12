Enna: al via a Pergusa “Estate sul Lago 2026”

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Prende il via ufficialmente domani sera, sabato 13 giugno, la tanto attesa manifestazione “Estate sul Lago 2026”, un ricco cartellone di appuntamenti socio-culturali, ricreativi e spirituali promosso dalla Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Pergusa.

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L’iniziativa, che accompagnerà la cittadinanza per tutta la stagione estiva, nasce con il profondo desiderio di allacciare, rinnovare e rinsaldare le relazioni umane, ponendosi come un ponte inclusivo tra gli abitanti del territorio parrocchiale e l’intero comprensorio.

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«Gli eventi estivi che abbiamo programmato – dichiara il parroco fra’ Saverio Benenati – non sono semplici momenti di svago, ma rappresentano preziosi spazi di incontro e di crescita ecclesiale e sociale. Il nostro obiettivo primario è “fare comunità”, riscoprendo la bellezza del camminare insieme. Vogliamo accendere l’entusiasmo, accorciare le distanze e avvicinare anche chi si ritiene “lontano”, rivolgendo un’attenzione specialissima ai giovani e alle giovani coppie, che sono la linfa vitale e il futuro del nostro territorio».

Il sipario sulla manifestazione si solleverà domani sera con un programma inaugurale all’interno del cortile della parrocchia all’insegna della convivialità. Le attività prenderanno il via con la presentazione ufficiale della stagione e l’attesissima apertura del GREST Ragazzi, l’itinerario ludico-formativo che dal lunedì al venerdì impegnerà i più giovani in attività educative per oltre un mese. A seguire, la comunità si ritroverà per un momento di festa condivisa con il “Salsiccia-Party” (Salsicciata), l’animazione e le risate del Joker Show e una sessione di Karaoke aperta a tutti.

Fra’ Saverio lancia un forte appello alla cooperazione istituzionale, sottolineando l’importanza cruciale di fare rete con il Comune, la Provincia e la Regione: «Il territorio pergusino possiede una vocazione naturale alla bellezza e all’accoglienza che va custodita e valorizzata attraverso una sinergia concreta tra istituzioni e realtà locali. La nostra Parrocchia ha richiesto formalmente il patrocinio agli enti competenti; tuttavia, desideriamo rassicurare i cittadini che, anche qualora non dovessero pervenire contributi economici pubblici, la manifestazione si farà ugualmente, basandosi interamente sulle disponibilità e sulle forze della parrocchia. In questa fase di oggettiva difficoltà finanziaria per gli enti pubblici, particolarmente quelli comunali, crediamo sia fondamentale adottare una visione lungimirante di amministrazione condivisa: progettare, programmare e investire insieme le risorse umane e logistiche è l’unica via sostenibile per valorizzare la nostra terra».

La rassegna estiva nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente l’intera comunità, valorizzando il contributo di quanti desiderano partecipare alla crescita del territorio e al bene comune. In questo spirito, il Parroco ha ribadito la piena disponibilità della Parrocchia ad accogliere idee, proposte e collaborazioni da parte di associazioni, enti e cittadini.

Tra i numerosi appuntamenti in programma, per esempio, trovano spazio anche due importanti incontri pubblici realizzati in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il Comando Provinciale ha infatti accolto con favore l’invito della Parrocchia, promuovendo due momenti di informazione e sensibilizzazione dedicati a temi di particolare rilevanza sociale: la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo tra i più giovani.

L’appello alla collaborazione si estende con forza anche al tessuto economico e produttivo locale. Gli operatori commerciali, gli artigiani e le aziende che desiderano sostenere fattivamente il cartellone degli eventi e la crescita sociale di Pergusa possono proporsi come sponsor, unendo il proprio marchio a un’iniziativa di forte richiamo e utilità sociale. Ogni forma di aiuto, tempo o risorsa condivisa sarà accolta con immensa gratitudine. La realizzazione di un programma così vasto e articolato è il frutto di una straordinaria comunione di intenti.

Il Parroco esprime il suo più sentito e profondo ringraziamento alla Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa e all’associazione di promozione sociale HOPE APS, anime attive, propositive e instancabili della comunità parrocchiale e non solo. Un ringraziamento altrettanto caloroso viene rivolto ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale che ha lavorato instancabilmente nei mesi scorsi e a tutti i volontari della comunità per il generoso e prezioso servizio che svolgeranno, con gioia e gratuità, durante tutta questa intensa estate che, si spera, la prima di una lunga serie.