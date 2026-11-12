Enna, al Varisano lo spettacolo gratuito «Giallo al Museo»

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Un museo, un mistero da risolvere e un pubblico pronto a trasformarsi in una squadra di investigatori. Domenica 15 novembre, alle ore 17, il Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, a Enna, ospiterà “Giallo al Museo”, uno spettacolo teatrale gratuito pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza che unisce divertimento, curiosità e scoperta del patrimonio culturale.

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Scritto da Pierantonio Savo Valente, che sarà in scena insieme ad Arianna Pastena, e curato dal Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni, lo spettacolo rientra nel progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, promosso da Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro 2026 e sostenuto dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

L’iniziativa rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di un percorso che, dallo scorso giugno, ha portato spettacoli, laboratori, incontri letterari e mostre nei luoghi della cultura del territorio, riscoprendo la figura dello scrittore ennese Franco Enna, pseudonimo di Francesco Cannarozzo.

La scelta del Museo Varisano risponde proprio alla volontà di valorizzare gli spazi culturali cittadini, rendendoli luoghi di incontro e partecipazione, aperti anche alle famiglie e alle nuove generazioni.

“Portare avanti questo progetto è stata una grande soddisfazione”, dichiara Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico dell’iniziativa. “Siamo riusciti a intercettare risorse ministeriali e a investirle nella cultura della nostra città, offrendo alla comunità spettacoli e attività completamente gratuiti. Il bilancio è certamente positivo, non soltanto per la partecipazione che ha accompagnato le iniziative, ma soprattutto perché abbiamo contribuito a rafforzare il senso di appartenenza al nostro patrimonio materiale e immateriale. Crediamo in una cultura accessibile a tutti, capace di coinvolgere persone di ogni età e fascia sociale. Per questo domenica ci piacerebbe vedere tante famiglie e tanti bambini, perché anche attraverso il gioco e il teatro si può imparare a conoscere e amare la propria città”.

Messina rivolge infine un ringraziamento al direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e al Comitato Tecnico Scientifico del Parco, “per la fiducia e il sostegno dimostrati verso le nostre iniziative. Una collaborazione preziosa, che ha permesso di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di partecipazione culturale e che ci auguriamo possa proseguire anche in futuro”.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione è consigliata. Per informazioni e prenotazioni: 352 2706742.