Enna, al Teatro Neglia la premiazione dell’VIII Concorso “Umberto Domina”

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Mercoledì 22 aprile, alle 18:00, al Teatro Neglia di Enna avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’VIII edizione del Concorso Nazionale di letteratura umoristica “Umberto Domina”, organizzato dal Rotary Club Enna in collaborazione e con il patrocinio del Comune e della Società Dante Alighieri Comitato di Enna.

Il concorso nasce per onorare la figura e l’opera di uno fra i più brillanti scrittori e autori umoristi italiani del Novecento, ironico e acuto osservatore del costume sociale, ennese di nascita e milanese di adozione e si propone, attraverso la premiazione di opere originali edite e inedite, di rinnovare e divulgare l’antica tradizione umoristica italiana, esaltandone i valori non solo letterari, ma anche filosofici, sociali e pedagogici che, in forma apparentemente ludica e scherzosa, sanno penetrare gli aspetti più profondi della realtà che ci circonda.

Le novità di questa edizione, volute fortemente dal presidente del Rotary Club Enna per l’anno sociale 2025-2026, Rino Realmuto, sono l’apertura anche di una sezione giovani, dedicata specificamente agli alunni delle scuole di Enna e che l’ammissione al concorso, oltre che di opere narrative, teatrali e poetiche, anche di opere in forma di fumetto o di vignette o di strisce, in formato cartaceo, digitale o multimediale.

Ai primi tre classificati nella sezione adulti, saranno conferiti tre premi, rispettivamente di 1000, 750 e 500 euro. La giuria quest’anno era composta dai proff. Giovanni Chiaramonte, Pietro Colletta, Elisa Di Salvo, Paola Rubino e dalla dott.ssa Livia Perricone, tutti soci del Rotary Club di Enna, e da Marina Castiglione, prof.ssa ordinaria di Linguistica italiana all’Università di Palermo, e Mimì Perrone, presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Palermo e già prof.ssa ordinaria di Letteratura italiana all’Università di Palermo. Ai primi due classificati della sezione giovani andranno invece due premi, rispettivamente di 500 e 250 euro.

Presenterà la serata la giornalista Pierelisa Rizzo, ospite d’onore sarà il vulcanico attore Salvo Piparo, che porterà in scena il suo spettacolo “Scordabolario”. Calcheranno la scena anche gli allievi del Laboratorio Teatrale del Progetto Biblioinsieme della Società Dante Alighieri Comitato di Enna guidati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo della Compagnia dell’Arpa, che proporranno letture dai testi di Umberto Domina.

L’evento sarà anche l’occasione per ricordare l’avv. Eugenio Amaradio, il dott. Enrico Cascio e il dott.Bruno Maddalena, soci del Rotary club Enna di recente scomparsi, che tanto si sono spesi in passato per la realizzazione del Premio Umberto Domina e per la sua affermazione a livello nazionale.