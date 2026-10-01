Enna, al Teatro Neglia la mostra “I Volti dell’Appartenenza” di Mario Termini
Domani, venerdì 2 ottobre 2026, sarà inaugurata al foyer del Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna la mostra “I Volti dell’Appartenenza”, con in esposizione opere dello scultore ennese Mario Termini.
L’esposizione, patrocinata dal Comune, resterà visitabile fino al 2 novembre e raccoglie dieci opere dell’artista.
Il percorso espositivo è incentrato sui temi dell’identità, della memoria e del legame con le proprie radici, attraverso sculture caratterizzate da differenti colori, armonie ed espressioni.
Ingresso libero.