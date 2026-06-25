Enna, al Teatro Neglia il saggio spettacolo della Pergusa Dance

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Si terrà oggi, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 20.30, al Teatro Comunale Francesco Paolo Neglia di Enna, il saggio spettacolo di danza 2026 dell’ASD Pergusa Dance.

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Lo spettacolo, dal titolo “Rivivendo gli anni 80, 90, 2000”, proporrà un viaggio tra musica, emozioni e coreografie ispirate ai ritmi e alle hit che hanno segnato tre decenni. Dai brani degli anni Ottanta alle canzoni più note degli anni Novanta, fino alle atmosfere musicali dei Duemila, gli allievi della scuola porteranno in scena energia, passione e movimento.

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La direzione artistica e le coreografie sono curate da Cetty Guarneri.

Protagonisti della serata saranno tutti gli allievi dell’ASD Pergusa Dance, impegnati in uno spettacolo che celebra un anno di attività all’insegna della danza e della musica.