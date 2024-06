Enna: al Teatro Neglia “Il gusto delle parole”

PUBBLICITÀ

Le attività del progetto “Non solo letteratura…” realizzato dalla Società Dante Alighieri Comitato di Enna, con il patrocinio e il contributo della sede centrale della Società Dante Alighieri, proseguono oggi, lunedì 10 giugno, alle ore 18:30, al Teatro Neglia di Enna, con uno spettacolo sul tema “Il gusto delle parole”, nel quale Carmelo Chiaramonte, estroso e apprezzato chef modicano, che ama definirsi “cuciniere errante”, metterà in scena, con parole e fornelli, sette pietanze celebri tratte da altrettanto celebri opere letterarie.

L’evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è realizzato in collaborazione anche con la sezione ennese dell’Accademia italiana della cucina, la cui delegata, Marina Taglialavore, sottolinea la fruttuosa e intensa sinergia tra le due associazioni che, da sempre, promuovono la cultura italiana in tutto il mondo.

Come precisa Pietro Colletta, presidente del comitato ennese della Società Dante Alighieri, «il quarto incontro è dedicato al rapporto che la letteratura intreccia con il cibo, un rapporto vivo e operante in ogni luogo e in ogni tempo, perché in tutte le letterature e le culture si trovano pagine mirabili sulla relazione intima e necessaria fra il cibo e l’essere umano. Carmelo Chiaramonte ci guiderà in un viaggio sensoriale alla scoperta di cibi letterari e di pagine gustose, in cui il piacere della lettura si associa ai profumi e ai sapori della cucina».