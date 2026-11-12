Enna, al Teatro Neglia «Diceria dell’untore»: lo spettacolo apre il tour siciliano dedicato a Gesualdo Bufalino

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Enna, Caltagirone e Messina sono le prime tappe del progetto culturale “Tre decenni senza Dino”, promosso dal Comune di Comiso per ricordare Gesualdo Bufalino a trent’anni dalla sua scomparsa e portare nei teatri siciliani la sua opera. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la collaborazione della Fondazione Gesualdo Bufalino.

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Si comincia sabato 14 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Neglia di Enna; lunedì 16 novembre, sempre alle 21, lo spettacolo farà tappa al Cine Teatro Artanis di Caltagirone, mentre giovedì 19 novembre sarà al Teatro Annibale di Francia di Messina, ancora alle ore 21. Al centro ci sarà lo spettacolo “Diceria dell’untore”, trasposizione teatrale del celebre romanzo dello scrittore comisano, prodotta dall’associazione culturale La Girandola. L’adattamento teatrale è firmato da Giuseppe Ferlito, mentre la regia è di Giampaolo Romania. In scena Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giovanni Migliorisi e Salvo Purromuto.

“Diceria dell’untore” racconta l’esperienza autobiografica di Bufalino nel sanatorio della Rocca, a Palermo, dove lo scrittore fu ricoverato nel 1946 a causa della tubercolosi. La trasposizione teatrale affronta il rapporto tra vita e morte attraverso i personaggi della storia, che incarnano il contrasto tra cura e desiderio, tra la freddezza della scienza e il calore dell’amore. La rappresentazione rende omaggio alla forza della parola e alla capacità del teatro di mantenere viva la memoria, accompagnando il pubblico in una riflessione sull’esistenza, sulla speranza e sul desiderio di lasciare una traccia nella vita degli altri.

Le tre date aprono un percorso culturale che, da qui alla fine del 2026, attraverserà le nove province siciliane, coinvolgendo altrettanti teatri. “Tre decenni senza Dino” nasce con un duplice obiettivo: rendere omaggio a una delle voci più originali e raffinate della letteratura italiana del Novecento e promuovere Comiso, città natale dello scrittore siciliane, il Parco Letterario Gesualdo Bufalino e in generale il territorio ibleo. Proprio i Parchi Letterari rappresentano uno degli strumenti attraverso cui letteratura e territorio possono incontrarsi. La loro funzione è quella di valorizzare i luoghi legati alla vita e alle opere degli autori, trasformandoli in itinerari di conoscenza e in mete di interesse per un turismo attento anche alla letteratura, alla storia e alle identità locali. Accanto alle rappresentazioni teatrali sono previste attività di promozione culturale e turistica, con la presenza di guide turistiche ed esperti del territorio, la distribuzione gratuita di materiali dedicati all’autore, la proiezione di video promozionali e la realizzazione di opuscoli informativi. Il progetto guarda a Comiso e alla provincia di Ragusa, territori profondamente legati alla vita e all’immaginario letterario di Bufalino. La “città teatro”, con il suo centro storico, le architetture barocche, le stradine e i paesaggi, ha alimentato la scrittura dell’autore, diventando attraverso le sue opere un luogo letterario riconoscibile. Il tour nei teatri siciliani intende far conoscere questo patrimonio a un pubblico più ampio, valorizzando il legame tra la figura dello scrittore, l’identità del territorio ibleo e la promozione culturale.