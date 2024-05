Enna: al Teatro Neglia concerto del M° Giuseppe Guarrera e dei suoi allievi

PUBBLICITÀ

Venerdì alle 20 al Teatro Neglia di Enna con ingresso libero si terrà il concerto finale del M° Giuseppe Guarrera e degli allievi che hanno frequentato la Masterclass semestrale organizzata dall’Associazione Salone della Musica di Enna il cui direttivo è formato dal presidente Aldo Petralia e dai musicisti Elisabetta Russo, Anna Maria Solfato, Monica Miccichè, Corrado Cristaldi e Massimo Cimino. I giovani pianisti che si esibiranno, di età compresa fra gli 8 e i 22 anni, saranno Edda Ludovica Sicurezza, Nicole De Luca, Chiara Mazzola, Luigi Pastro, Salvatore Mastrosimone e Chiara Sanzaro.

Giuseppe Guarrera, nativo di Assoro, si è perfezionato a Berlino presso la “Barenboim-Said Akademie”, sotto la guida di Nelson Goerner, ottenendo il diploma a pieni voti nel luglio 2018. In precedenza ha studiato con Giuseppe Cultrera e poi con Siavush Gadjiev a Gorizia, e a Berlino ha frequentato il master alla Hochschule für Musik Hanns Eisler con Eldar Nebolsin. Dopo aver vinto il “Premio Venezia” nel 2010 riservato al migliore diplomato dei Conservatori Italiani presso il Teatro La Fenice, ha conseguito affermazioni sempre crescenti in ambito internazionale, quali il Premio speciale della Fondazione Tabor, una borsa di studio dal Ruhr Klavier Festival in Germania, il secondo premio al “J.Mottram International Competition” a Manchester nel 2015 ed è stato selezionato tra i vincitori dello “Young Classical Artists Trust (YCAT)”, premio assegnato ogni anno alla Wigmore Hall di Londra. Nel 2017 al “Concorso pianistico internazionale di Montreal” Giuseppe Guarrera si è aggiudicato il secondo Premio e cinque premi speciali (premio del pubblico, premio Bach, Chopin, per il miglior recital in semifinale e per la migliore esecuzione del brano commissionato). Si è esibito come solista con le orchestre più prestigiose, quali la Liverpool Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, con direttori quali Flor, Petrenko e Kitajenko, nelle sale più importanti d’Europa. Insegna attualmente presso la Barenboim-Said Academy di Berlino.