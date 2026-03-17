Enna: al Teatro Neglia arriva “L’Onorevole, il Poeta e la Signora”

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Prosegue con il terzo appuntamento la XII edizione di “Voci di Sicilia”, la rassegna di teatro comico organizzata dall’Associazione Olimpo con la direzione artistica di Giuseppe Truscia, il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale, e con Centro Ottico Culici nel ruolo di main sponsor.

Sabato 21 marzo alle ore 20.30, al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, andrà in scena “L’Onorevole, il Poeta e la Signora”, brillante commedia di Aldo De Benedetti, portata sul palco da un cast di grande richiamo composto da Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone. Le musiche sono firmate da Pino Cangialosi, mentre la regia è di Francesco Branchetti. Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Culturale Foxtrot Golf.

Si tratta di una commedia esilarante e grottesca, tra le più note del repertorio di De Benedetti, capace ancora oggi di parlare al pubblico con sorprendente attualità. Al centro della vicenda c’è Leone, un onorevole affascinato da Paola, giornalista elegante e scaltra. Dopo averla invitata a casa, l’uomo si ritroverà però coinvolto in una situazione sempre più paradossale: tra provocazioni, imbarazzi e colpi di scena, farà infatti irruzione nella sua vita Piero, poeta squattrinato che, nascosto dietro una tenda, ha ascoltato ogni conversazione. Da questo incontro nascerà un vortice di equivoci, scambi di persona, allusioni, dispetti e ricatti, in un crescendo di comicità e imprevedibili conseguenze.

La forza del testo sta in una costruzione drammaturgica impeccabile, che restituisce tutta la teatralità cara a De Benedetti. “L’Onorevole, il Poeta e la Signora” mette in scena i salotti di un’Italia abitata da uomini di mezzo potere, relazioni opache, ambizioni, talento vero o presunto e convenzioni sociali che finiscono per svuotare i rapporti umani. Ne emerge uno specchio amaramente ironico della società contemporanea, dove il gioco dell’identità e dello scambio sociale diventa chiave di lettura del presente. La regia di Francesco Branchetti accompagna questo meccanismo con ritmo e precisione, restituendo la capacità dell’autore di raccontare la banalità del quotidiano e la retorica spietata dei rapporti umani in un balletto teatrale di irresistibile comicità.

Il cast riunisce tre interpreti di consolidata esperienza. Lorenzo Flaherty, volto amatissimo dal grande pubblico, ha costruito negli anni una carriera che attraversa cinema, teatro e televisione, imponendosi in particolare nel panorama della fiction italiana. Francesco Branchetti, attore e regista teatrale, ha affiancato all’attività interpretativa un importante percorso registico, distinguendosi anche per il lavoro svolto tra classici e drammaturgia contemporanea. Isabella Giannone completa il trio protagonista con un percorso artistico di lunga esperienza tra teatro, cinema e tv.

La rassegna “Voci di Sicilia”, che da oltre un decennio porta a Enna teatro comico di qualità, continua ad alternare artisti siciliani e nomi di rilievo nazionale, con un appuntamento al mese fino a maggio.

È possibile acquistare abbonamenti e biglietti singoli online attraverso il circuito Live Ticket ( https://share.google/sQC9VCUa5BhaIqZOB ) e presso i punti vendita autorizzati Agenzia Viaggi Oversicily e Ventuno Viaggi. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, salvo esaurimento dei posti.