Enna: al Teatro Neglia arriva Corrado Tedeschi con “Ma non dovevamo parlare d’amore?”

PUBBLICITÀ

Prosegue al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna la XII edizione di “Voci di Sicilia”, la rassegna di teatro comico organizzata dall’Associazione Olimpo con la direzione artistica di Giuseppe Truscia, il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna, e con il Centro Ottico Culici nel ruolo di main sponsor.

Sabato 2 maggio alle ore 20.30, al Teatro Neglia, andrà in scena Corrado Tedeschi con lo spettacolo “Ma non dovevamo parlare d’amore?”, un one-man show scritto e interpretato dall’attore, che porterà il pubblico in un viaggio ironico, brillante e al tempo stesso ricco di spunti di riflessione.

Lo spettacolo sostituisce l’appuntamento precedentemente annunciato con Ettore Bassi, “El futbol”.

Corrado Tedeschi porta in scena il suo nuovo one-man show, “Ma non dovevamo parlare d’amore?”, un titolo che è già di per sé una promessa di leggerezza e riflessione. Con la sua consueta ironia e un umorismo affilato, Tedeschi si addentra nelle mille sfaccettature dell’amore: non solo quello passionale, ma anche quello per le piccole e grandi cose che costellano la nostra esistenza.

Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio esilarante attraverso aneddoti personali e osservazioni acute sulla vita quotidiana. Tedeschi esplora con maestria i luoghi comuni e le verità nascoste dietro i sentimenti, strappando risate amare e risate di pancia. È un’occasione per il pubblico di riconoscersi nelle sue storie, dalle più tenere alle più surreali, sempre con il sorriso sulle labbra. “Ma non dovevamo parlare d’amore?” non è solo comicità, ma anche un invito a riflettere sull’importanza dell’affetto in ogni sua forma. Un appuntamento imperdibile per chi cerca uno spettacolo che diverta e, al tempo stesso, faccia pensare.

Il pubblico ritroverà sul palco un artista amatissimo, volto noto del teatro e della televisione italiana.

La rassegna “Voci di Sicilia”, che da oltre un decennio porta a Enna teatro comico di qualità, continua così il proprio percorso con artisti siciliani e nomi di rilievo nazionale.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita online sul circuito LiveTicket e presso il punto di prevendita Agenzia Viaggi Oversicily, in viale IV Novembre a Enna Alta. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, salvo esaurimento dei posti. Info e prenotazioni: 335 457082.