Enna: al Teatro Garibaldi la “Festa delle Racchette Siciliane”

Anche quest’anno Enna e nello specifico il suo meraviglioso Teatro Garibaldi hanno fatto da degna cornice alla seconda edizione della Festa delle Racchette Siciliane tredicesima edizione della Festa del Tennis siciliano, manifestazione ideata da Gabriele Palpacelli nel 2008. E proprio al compianto ex presidente della Fit Sicilia e consigliere regionale è stato dedicato un lunghissimo e sincero applauso all’inizio dell’evento condotto dal consigliere regionale Adriano Sammatrice affiancato dal giornalista Marco Gullà e da Chiara Di Mauro.

A fare gli onori di casa il presidente del comitato regionale Giorgio Giordano che dopo aver preso la parola e ringraziato il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha chiamato sul palco tutti i consiglieri, delegati e fiduciari ringraziandoli per l’impeccabile lavoro svolto.

Anche quest’anno non è mancato il video del presidente nazionale Fit Angelo Binaghi che nel minuto e mezzo circa di intervento ha speso bellissime parole nei confronti di Gabriele Palpacelli. Tra gli altri video mandati in onda anche quello inviato da Luigi Carraro presidente della Federazione Internazionale del Padel e un altro mandato da Paolo Lorenzi ex top 40 Atp molto legato alla Sicilia per via del legame instaurato con il Challenger di Caltanissetta e con il suo storico direttore Giorgio Giordano.

C’è stato anche modo di rivivere in sintesi l’anno del tennis e del Padel attraverso musica e immagini.

Novità di questa edizione l’istituzione di alcuni premi speciali. Il premio Gabriele Palpacelli preceduto da un video ricordo dell’indimenticata figura di spicco del nostro sport che se lo è aggiudicato il tecnico federale Germano Di Mauro. A consegnarglielo la moglie di Gabriele Anna Romano presente insieme alla figlia Carolina.

Il premio atleta dell’anno è andato al siracusano del Match Ball Alessandro Ingarao, campione assoluto in singolo e doppio e vincitore anche degli assoluti siciliani a Taormina, quello per il miglior exploit al 19enne Gabriele Piraino sparring partner alle Nitto Atp Finals tesserato con il Ct Palermo, club che ha vinto il premio come miglior circolo anche per via della finale scudetto di serie A1 maschile e per la promozione un A1 femminile. Infine il padelista agrigentino Matteo Platania talento indiscusso della disciplina ha vinto il premio di miglior under.

Altro momento toccante la consegna del Premio Fair Play “Simone Geracitano” che se lo è aggiudicato Lele Sammatrice. Erano presenti Santo e Concetta, i genitori di Simone, giovane promessa del tennis aretuseo scomparso troppo prematuramente.

Applausi meritati anche per i convocati nelle varie nazionali, per i vincitori dei tornei internazionali, dei circuiti e dei titoli regionali a squadre giovanili e veterani. Premiati anche i circoli che hanno disputato la serie A1 e la serie A2 e vinto Trofeo Coni (Circoletto dei Laghi) e Coppa del Comitato Ct Brolo.

Non poteva ovviamente mancare uno spazio per il Tpra disciplina che in Sicilia miete numeri incredibili frutto del super lavoro di Martino Gramignano che da oggi però lascia l’incarico di fiduciario regionale e a cui è stata consegnata una targa.

Questo il commento del presidente Giorgio Giordano al termine della Festa delle Racchette Siciliane trasmessa in diretta sul canale Youtube Sicily Padel Channel e sulla pagina Facebook Fit Sicilia.

“E’ stata una bellissima giornata che ha visto la presenza qui ad Enna nella magnifica cornice del Teatro Garibaldi di quasi tutte le eccellenze di tennis, padel e beach tennis. Non potevamo non ricordare l’amico Gabriele Palpacelli che ha dato tantissimo al nostro comitato e a cui è stato dedicato uno dei premi speciali. Per il 2023, uno degli obiettivi che abbiamo, è di superare quota 300 società affiliate, siamo al momento a 287”.

Articolo tratto dal sito https://www.federtennis.it/Siti-regionali/Sicilia/News/News/festa-tennis-sic-2022