Enna: al Teatro Garibaldi in scena “Sorelle per la pelle”

Sorelle nella vita ed in scena, Daniela e Lavinia Pupella, sono le protagoniste della commedia “Sorelle per la pelle”, scritta da Lorenzo Pasqua, e andata in scena con successo lo scorso novembre, con quattro date, al teatro Sant’Eugenio di Palermo. Lo spettacolo ora approda, per la prossima data della tournée teatrale in giro per la Sicilia, domenica alle ore 18 al Teatro Garibaldi di Enna. Con le sorelle Pupella, sul palco, torneranno Leonardo Campanella e Daniele Vespertino, per la regia di Maurizio Bologna.

La trama. A tratti comico a tratti riflessivo, le due sorelle, Luisa e Francesca, gemelle siamesi, di padre palermitano e madre francese, condividono a 360 gradi la loro vita, essendo unite, o meglio attaccate nel vero senso della parola, per “la pelle” appunto; sono però eterozigote, una fa la centralinista erotica mentre l’altra realizza bambole, la prima ha un fidanzato ipovedente, mentre la seconda, nel corso della storia, si fidanzerà col proprietario dell’appartamento in cui le due sorelle vivono. Le due protagoniste vorrebbero dividersi, ma al contempo hanno paura di come potrebbe essere la loro vita da “staccate”, e poi hanno anche due caratteri molto diversi, Francesca è dolce e gentile, mentre Luisa è piuttosto sfacciata. Tra gag che si susseguono, la trama va avanti, e ad un certo punto si compie la tanto attesa e temuta divisione. Inizia così per loro un nuovo percorso, ma ce la faranno a proseguire le loro vite ognuna separata fisicamente dall’altra?