Enna: al Teatro Garibaldi il live di Serena Brancale feat. Davide Shorty

Per la stagione “Alte visioni” organizzata dall’amministrazione comunale il Teatro Garibaldi di Enna è pronto ad accogliere una delle voci più talentuose della scena musicale italiana che ha conquistato i favori del grande pubblico nel 2015, quando sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, si è fatta conoscere con il raffinatissimo brano “Galleggiare”. Venerdì alle ore 20.30 nel teatro ennese si esibirà l’artista pugliese Serena Brancale, una delle più spiccate personalità nu-soul del panorama nazionale, dotata di una voce scura e versatile dal groove potente. Con lei sul palco Davide Shorty, voce soul from Palermo, da anni naturalizzato a Londra, arrivato agli onori del grande pubblico grazie alla partecipazione ad X Factor nel 2015.

Due personalità artistiche affini, e al tempo stesso diverse, uniscono i loro percorsi per dar vita ad un nuovo discorso musicale. Un live non “nuovo”, in quanto già proposto su palchi importanti come quello del Teatro Petruzzelli di Bari in occasione dell’Italian Soul Summit o quello dell’Urbino jazz Club, in cui i due talentuosi artisti uniscono le loro anime abbracciando la musica. I due artisti saranno accompagnati sul palco da Domenico Sanna al pianoforte, Emanuele Triglia al basso e Dario Panza alla batteria.

La musica di Serena Brancale ha la potente passione del Sud, nei suoi live pop/funk R&B fonde poesia, ritmo e melodia. La sua voce è scura e versatile, e con la sua creatività attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap, ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica. Dotata di una forte inclinazione nel valicare confini sonori, la cantante pugliese riesce fisiologicamente a “manipolare” con grande disinvoltura i diversi generi, attraverso le sue inedite composizioni.

La sua duttilità vocale, dal timbro scuro e graffiante, ma anche la sua continua voglia di ricerca indirizzata verso una sempre più ampia visione della musica, riescono ad abbattere le barriere dei generi musicali. Cantante ma anche pianista e percussionista, Serena Brancale esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, specie durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale, ma allo stesso tempo ancora più creativi e scatenati. E’ del 2019 il suo ultimo lavoro discografico “Vita d’artista” (Avarello Music srl).

Davide Shorty – cantautore, rapper e produttore siciliano – unisce la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul. Dopo aver fatto parte del gruppo Combomastas’ con il quale ha realizzato gli album Piccolo (2007) e Shorty VS The Supa Produsa (2010). Trasferitosi a Londra ha intrapreso un nuovo percorso: fonda i “Retrospective for Love” con il chitarrista Alessandro La Barbera, il pianista e produttore Gaba e il bassista Agostino Collura a cui si è poi aggiunta Leslie Phillips. Con questa formazione pubblica gli Ep Retrospective for Love EP (2014) e Random Acitivities of a Heart (2017). La partecipazione alla IX edizione di X-Factor (terzo classificato) lo ha consacrato al grande pubblico: è del 2017 il primo album da solista Straniero, a cui è seguito Fusion (2021).