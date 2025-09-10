Enna: al Parco Proserpina torna la Festa dell’Unità

PUBBLICITÀ

La Festa dell’Unità torna anche quest’anno a Enna: appuntamento il 19, 20 e 21 settembre al Parco Proserpina di Pergusa. L’evento è organizzato dalla Federazione provinciale del Partito Democratico.

“Tre giorni per ritrovarci come comunità, discutere insieme dei temi che contano, condividere idee e progetti, ma anche per rilassarci, ascoltare musica, mangiare e bere in compagnia”, spiega il segretario del Pd di Enna Giuseppe Seminara.

“La Festa dell’Unità – prosegue Seminara – è da sempre un’occasione di incontro, di confronto e di festa popolare. Un luogo aperto a tutte e tutti, dove politica, cultura e convivialità si intrecciano”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma completo con tutti gli ospiti.