Enna: al Palazzo di Giustizia un “Posto Occupato” voluto dal Comitato Pari Opportunità del COA

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità di Enna, nonostante la grave situazione sanitaria mondiale abbia coinvolto tutti i settori della vita umana, nessuno escluso, impedendo, tra l’altro, anche, manifestazioni che importino il coinvolgimento diretto di una pluralità di persone, hanno dato vita ad una iniziativa volta a sottolineare l’importanza della lotta alla violenza sulle donne.

“In questo tempo di pandemia, in cui l’isolamento provocato dal Covid-19 ha determinato una ulteriore accentuazione dei casi di violenza, sono necessarie più che mai iniziative idonee a comunicare la necessità di un impegno comune per la difesa dei diritti” sottolinea l’avvocata Sabina Giunta, presidente del Comitato Pari opportunità del COA di Enna.

In tale ottica il CPO, composto dagli avvocati e avvocate: Luigi Ticino, Filippa Tirrito, Carmela Mazza, Cinzia Ingrà, Donatella Rampello Giusi Tumminaro, Lorena Dionisi, Filippo Giacobbe, Lorenzo Minacapilli e Francesca Nardiello, hanno ideato un’installazione dove sono rappresentati alcuni articoli della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), con un QR code che rinvia direttamente al documento; nonché “posto occupato” dedicato alle donne uccise per mano di un uomo.

La Convenzione di Istanbul è ampiamente riconosciuta come lo strumento giuridico più ambizioso volto a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica quali violazioni dei diritti umani.

Tra gli obiettivi della Convenzione vi è quello di porre fine ad ogni tipo di violenza contro le donne che deve essere una priorità di qualsiasi governo impegnato a proteggere i diritti umani.

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani ancora molto diffusa il CPO del COA di Enna, nel rispetto di tutte le precauzioni imposte dalla situazione emergenziale, stamani ha collocato nel Palazzo di Giustizia, accanto all’ingresso, l’installazione, con accanto “Posto Occupato” simbolo ormai consolidato della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

La presidente del COA infine ringrazia il presidente del Tribunale e del Consiglio dell’ordine degli avvocati per aver permesso la realizzazione di tale iniziativa, sostenendo che ogni cittadino ha il dovere di contribuire a diffondere “la cultura della rispetto fra generi diversi” al fine di sconfiggere ogni discriminazione sessuale.