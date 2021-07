Enna: al Palazzo Chiaramonte l’incontro con il filosofo Diego Fusaro

“Identitas – Le ragioni delle identità e dei confini”. Questo è stato il titolo dell’incontro culturale tenutosi ieri presso il cortile di Palazzo Chiaramonte con il filosofo Diego Fusaro che è stato organizzato dall’Associazione “Enna Tricolore” presieduta da Eliana Longi. L’evento ha suscitato grande interesse e partecipazione malgrado la limitata disponibilità di posti in ragione delle normative anti-covid.

Quasi due ore di dibattito con diversi interventi e domande poste dai partecipanti al filosofo, che ha spiegato la sua visione, basata sull’idea che il confine è imprescindibile per la costruzione dell’identità, la quale si forma sempre per differenza rispetto all’alterità.

“Condivido il pensiero di Fusaro – ha detto il sociologo Alessandro Severino, socio dell’associazione – il confine contiene il senso della differenza, è un varco da attraversare con una guida e non una barriera, una porta che non è chiusa, ma permette di definire uno spazio e di riconoscere davvero l’altro attraverso una regolamentazione del rapporto con lui. Permette di consacrarlo e non gettarlo nell’indistinto”.

“Sono molto soddisfatta del fatto che la nostra associazione abbia potuto offrire alla comunità ennese una serata di così grande rilievo culturale – ha aggiunto la presidente Longi – ringrazio tutti gli straordinari amici e soci di Enna Tricolore per l’impegno profuso nell’organizzazione della serata. Per questo motivo vogliamo dar seguito ad altri importanti eventi e contribuire a fare in modo che la cultura rappresenti un volano di sviluppo e crescita per la nostra città”.