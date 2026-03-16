Enna: al Neglia in scena “Il rogo dei libri” e la presentazione del Festival del Libro e della Lettura

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Domani, 17 marzo, alle ore 20:00, al teatro Neglia si terrà lo spettacolo teatrale “Il rogo dei libri” liberamente ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, una produzione della compagnia dell’Arpa che racconta una distopia teatrale sulla lettura e la libertà di pensiero.

Poco prima dell’inizio della rappresentazione Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione culturale Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, e Pietro Colletta, presidente della società Dante Alighieri e responsabile del progetto Biblioinsieme, presenteranno alla città e alla stampa la XV edizione del Festival del libro e della lettura.

Lo spettacolo di domani, infatti, vede come attori protagonisti gli studenti liceali e universitari che fanno parte della Giovane Compagnia del Laboratorio Biblioinsieme, dal titolo del laboratorio del progetto che hanno frequentato. La rappresentazione sarà replicata mercoledì 18 marzo, alle 10:00, sempre al teatro Neglia, per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.

“Il rogo dei libri” è un’occasione per riflettere sull’opera di Ray Bradbury che racconta di un mondo in cui i libri vengono bruciati. Un fuoco che distrugge la memoria e un coro di giovani che dà corpo alla follia immaginata da Ray Bradbury. Lo spettacolo ha la regia e l’adattamento di Filippa Ilardo mentre sul palco ci saranno Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini, Lourdes Vetri. Scene di Claudio Castagna e luci di Roberto Ragusa.

Intanto oggi si è tenuto un primo appuntamento con gli alunni della Pascoli di Enna e della Verga di Calascibetta dell’istituto comprensivo Santa Chiara con lo scrittore catanese Marco Pappalardo. Valori, amore, giustizia sono stati questi i temi che hanno incantato i ragazzi a contatto con uno scrittore e giornalista, autore di oltre 30 libri su temi educativi, sociali e religiosi.