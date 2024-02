Enna: al Neglia arriva l’attore comico e web star Chris Clun

PUBBLICITÀ

“Gatti, Parigi e dottore indiano” è il nuovo spettacolo dell’attore comico e web star Chris Clun. Dopo il successo dello spettacolo “L’ultimo uomo sula terra”, l’artista nel 2024 girerà col suo nuovo spettacolo che sarà in scena ad Enna il 9 marzo alle ore 20.30 al Teatro “Neglia”.

Uno spettacolo cinico, spiazzante, senza peli sulla lingua ma estremamente vero. In questo monologo ci racconterà le sue avventure vissute nella terra delle famosissime baguette, dei “guai” che combinano i suoi gatti, Grey e Noire, e delle disavventure che si è ritrovato a vivere, a Parigi, con il suo vecchio medico indiano. Racconterà anche della sua dolce metà e delle follie che stanno vivendo insieme durante la gravidanza. Esperienza che, comunque, Chris ritiene unica, profonda ed indimenticabile.

E’ un viaggio tra passato, presente e futuro con qualche divagazione su argomenti di attualità quali l’uso dei social, il lavoro e la famiglia.

Lo spettacolo è prodotto e distribuito da Tramp Management di Roberto e Antonino Bonanno. Web e Grafica sono curati da Davide Cammarata. Biglietteria online: https://trampmanagement.com/chris-clun-tour-febbraio-marzo-2024/

Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina nel mondo del teatro all’età di 14 anni, facendo spettacoli a Palermo e provincia con la compagnia teatrale “Giovani e dintorni”. Inizia il suo percorso da ballerino nel 2004 studiando in prestigiose accademie come la “Debbie Reynolds” di Los Angeles e altre accademie situate in Italia ed Europa.

Nel 2017 inizia con la creazione di video comici per il web dove tutt’ora continua riscuotendo successi e condivisioni.

Ha interpretato svariati ruoli in vari video di comici come Roberto Lipari, I Respinti, I 4 Gusti, I Badaboom, I Sansoni e vari comici del web. Ha interpretato un ruolo durante il cortometraggio musicale “Le gout de l’aventure” di Jill is Lucky, girato a Parigi a Dicembre del 2015. Nel 2020 ha fatto parte del cast nel film “Un pugno di amici” regia di Sergio Colabona che ha debuttato nella piattaforma Amazon Prime.

Nel novembre del 2021 esce il suo primo libro per la Mondadori scritto insieme alla sua compagna Giulia Cassiba. Dal 2023 fa parte del laboratorio per monologhisti Comic 90100.