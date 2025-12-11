Enna: al Museo Varisano una mostra sui reperti romani di Contrada Cuticchi

PUBBLICITÀ

E’ un Natale all’insegna dell’archeologia quello che si sta allestendo al Museo Varisano di Enna. Il 16 dicembre prossimo sarà infatti inaugurata una mostra temporanea sull’insediamento di contrada “Cuticchi” (Assoro), dove sono stati trovati, durante i lavori di raddoppio della linea ferroviaria CT-PA, importanti reperti archeologici riconducibili all’età romana alto-imperiale.

Il programma dell’iniziativa, il cui inizio è previsto per le ore 9.30, sarà diviso in tre fasi e si svilupperà presso la Chiesa San Michele, il Museo Varisano e la Soprintendenza.

La prima, dedicata ai saluti, vedrà la presenza del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, del Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e Villa del Casale Carmelo Nicotra, del Prefetto di Enna Maria Carolina Ippolito, del Dirigente Generale dei Dipartimento ai BB. CC. Mario La Rocca, dell’Assessore regionale ai BB.CC. Francesco Scarpinato e del Commissario governativo del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina Filippo Palazzo.

La seconda sarà dedicata alla conferenza stampa, a cui parteciperanno il Soprintendente ai BB.CC. Angelo Di Franco, i vertici RFI della Direzione investimenti Sicilia-Calabria Marco Marchese e Maurizio Infantino, Vanadia dell’ITALFER, l’archeologa del Museo archeologico di Messina Francesca Valbruzzi, l’arch. Carla Mancuso già dirigente della Soprintendenza di Enna e le archeologhe della Soprintendenza BB.CC. di Catania Angela Merendino e Michela Ursino.

Nella terza fase, che si svolgerà nel primo pomeriggio e sarà dedicata agli aspetti tecnico-scientifici, si alterneranno gli archeologi: Andrea Iannacone – per le indagini geofisiche, Ghiselda Pennisi – per l’abitato, Eleonora Draià – per l’area sacra, Rossella Nicoletti – per la necropoli, gli antropologi Riccardo Frittita e Elena Varotto – per i reperti osteoarcheologici, l’archeologa Grazia Palazzolo – per i materiali – e la restauratrice Raffaella D’Amico – per gli interventi di restauro.

L’evento ha elevato a valore simbolico il partenariato tra l’Amministrazione regionale dei BB.CC. e l’azienda RFI, due Istituzioni che sono riuscite a far convergere i diversi interessi pubblici alla cui cura sono preposte, consegnando alla collettività un esempio di best practice su cui fondare forme stabili di collaborazione.