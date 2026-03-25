Enna: al Museo Varisano la mostra itinerante dedicata a Paolo Orsi

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Sarà inaugurata lunedì 30 marzo alle ore 17 al Museo Archeologico Regionale Varisano di Enna la mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”, promossa in occasione dei 90 anni dalla scomparsa del celebre archeologo.

L’esposizione resterà visitabile dal 30 marzo al 7 aprile 2026 e rappresenta un’occasione per approfondire la figura e l’opera di Paolo Orsi, tra i protagonisti della ricerca archeologica in Sicilia.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una conferenza con i saluti istituzionali del sindaco di Enna Maurizio Dipietro, del direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e del Museo Archeologico Regionale di Enna Carmelo Nicotra e del soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Enna Angelo Di Franco.

Previsti anche gli interventi del presidente regionale di SiciliAntica Nunzio Condorelli Caff, della vicepresidente regionale Simona Modeo, del presidente provinciale di SiciliAntica Enna Gaetano Marchiafava, della presidente di SiciliAntica sede di Enna Giuliana Maria Amata e del past president di SiciliAntica sede di Enna Sandro Amata.