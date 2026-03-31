Enna, al Museo Varisano inaugurata la mostra “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”

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Un pomeriggio all’insegna della cultura e della difesa del patrimonio archeologico, quello promosso e organizzato ieri dalla sede di Enna di SiciliAntica.

In una saletta del Museo Archeologico Varisano gremita come nelle migliori occasioni, sono intervenute le istituzioni rappresentate dal soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Enna, Angelo Di Franco, e dal funzionario del museo Marco Monastra, in rappresentanza del direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e del Museo Archeologico di Enna.

L’inaugurazione della mostra itinerante regionale “Paolo Orsi da Akragas a Zancle” si è rivelata l’occasione perfetta per rimettere al centro il prezioso patrimonio archeologico ennese, spesso bistrattato e sfruttato. Interventi di grande spessore storico-archeologico sono stati quelli del presidente regionale di SiciliAntica, Nunzio Condorelli Caff, e della vicepresidente, Simona Modeo. Dopo il saluto del presidente provinciale Gaetano Marchiafava, la neopresidente della sede cittadina, Giuliana Maria Amata, ha relazionato su alcuni punti focali degli studi di Orsi a Enna, tra cui l’iscrizione greca del rettore dei Dematriasti degli Hennaioi, vista da Orsi a inizio Novecento sulle pendici della Rocca di Cerere.

«Le prime ricerche archeologiche a Enna, allora Castrogiovanni, condotte da Paolo Orsi a inizio Novecento in più riprese – afferma la neo-presidentessa – di fatto, sono ancora il punto di partenza per nuovi scavi e nuove ricerche che si spera vengano promosse nell’immediato futuro. Ritrovare l’iscrizione dei Damatriasti degli Hennaioi sarebbe per noi una soddisfazione unica».

Infine, dopo un altrettanto interessante contributo dell’archeologo Sandro Amata sul rapporto contraddittorio di Orsi con le autorità locali nei suoi anni di ricerche ennesi, si è proceduto al taglio del nastro e alla visita della mostra, allestita appositamente in due sale del museo.

La mostra è visitabile fino al 7 aprile 2026 presso il Museo Archeologico Palazzo Varisano, in Piazza Mazzini 8, Enna. Costi e orari come da museo.