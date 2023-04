Enna: al Museo del Mito le celebrazioni del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Il 12 aprile alle ore 10,30 verrà celebrato il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. In provincia di Enna il luogo scelto per la manifestazione è il Museo del Mito del capoluogo, a fianco del Castello di Lombardia, vicino la statua di Euno e al monumento ai Caduti, luoghi ricchi di storia e simboli di lotta per la libertà. Prima della celebrazione il Questore, accompagnato dal Prefetto, deporrà una corona di alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato nel complesso “Giorgio Boris Giuliano” di Enna bassa.

L’evento sarà l’occasione per ribadire l’impegno della Polizia di Stato a tutela della collettività, a fianco soprattutto dei più deboli, rinnovando il patto di fedeltà con i cittadini che trova fondamento nel motto “Esserci sempre”. La cerimonia sarà, altresì, l’occasione per ricordare la lunga storia dell’istituzione e comunicare l’attività svolta dalla Polizia di Stato nella provincia di Enna con i risultati conseguiti e le iniziative avviate.

La celebrazione, alla quale il Questore ha invitato le massime autorità civili, politiche, militari e religiose del territorio, è aperta a tutti coloro che vorranno condividere con le poliziotte e i poliziotti della provincia i valori e l’impegno della Polizia di Stato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.