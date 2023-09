Enna: al Museo del Mito approda “Eurydice”

PUBBLICITÀ

Una delle storie più celebri e amate della mitologia greca viene riproposta in una nuova veste dalla Compagnia dell’Arpa di Enna che racconta con un nuovo linguaggio contemporaneo l’amore appassionato e tenebroso tra la ninfa Euridice e il poeta Orfeo, con musiche, canti e movimenti scenici dal vivo.

È lo spettacolo “Eurydice” che, dopo essere stato applaudito a Solunto, Santa Flavia, Troina, Cefalà Diana, Milazzo e Patti, approda per la prima volta a Enna all’interno del festival “Le Vie dei Tesori 2023”. Appuntamento domenica alle 20 al Museo del Mito, ai piedi della Rocca di Cerere.

All’interno della serata, gli assessori comunali di Enna Giuseppe La Porta e Walter Cardaci annunceranno l’avvio di un nuovo progetto, nato in collaborazione con la Compagnia dell’Arpa, intitolato “Le Demetriadi Fest – Le dee – le madri – la terra”. Si tratta di un festival multidisciplinare che coinvolgerà artisti ed esponenti del mondo culturale sul tema del mito, del sacro, della donna e che avrà per scenario luoghi simbolo come la Rocca di Cerere, la Via Sacra e Cozzo Matrice. Spettacoli, convegni, incontri, residenze artistiche, performance saranno gli ingredienti della proposta che parte ufficialmente con la messa in scena di Eurydice e che nei prossimi mesi attiverà esperienze di formazione teatrale nelle scuole del territorio e laboratori a tema con apprezzati esponenti del mondo del teatro isolano.

Dopo la messa in scena di “Persefone” nel 2021 (spettacolo ancora in tour), la Compagnia dell’Arpa continua il suo viaggio nel mondo degli Inferi, trasporta gli spettatori nuovamente tra le scure anime dell’Ade, inaugurando un dittico dell’ombra che scava sul versante orfico, mistico e insieme misterico.

La produzione e il testo sono tutti al femminile: la scrittura è affidata alle drammaturghe Elisa Di Dio e Filippa Ilardo, e se la prima è la protagonista della scena, la seconda firma la regia, assistita da Ginevra Camarda e Cristina Di Mattia.

Sul palco anche il cantautore Davide Campisi e l’attrice esordiente Adriana Lunardo. Campisi è l’autore delle musiche originali, con gli arrangiamenti di Gabriele Campisi.

I costumi sono di Luca Manuli, le scene di Claudio Castagna e Gaetano Alessandra, il disegno luci di Renzo Di Chio, collaborato dal tecnico luci Roberto Ragusa.

La Compagnia dell’Arpa porta avanti le sue produzioni teatrali in collaborazione con Latitudini, rete siciliana di drammaturgia contemporanea, e con il sostegno dell’assessorato al turismo e allo spettacolo della Regione Sicilia.