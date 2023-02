Enna: al Lincoln piantumato l’Albero di Falcone

Al Lincoln di Enna è stato piantumato ieri l’”Albero di Falcone”. ll Ficus in questione è al centro di un progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale, “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. Alcune gemme del famoso Ficus macrophilla columnaris magnoleides, che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, sono state prelevate grazie alla collaborazione tra Carabinieri della Biodiversità, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo. Duplicate le talee, sono state consegnate in tutta Italia, soprattutto agli istituti scolastici con lo scopo di farle diventare degli alberi che costituiscano un “bosco diffuso della legalità”.

Il dirigente scolastico dell’istituto Angelo Di Dio ha spiegato agli alunni della classi prime e quinte dell’agrario, in rappresentanza di tutti gli alunni della scuola, che tale manifestazione, voluta fortemente e sostenuta dal prof. Scarcella, è stata effettuata proprio nel giardino davanti alla scuola perché l’albero ricordi e tramandi la memoria del sacrificio del giudice ucciso dalla mafia, sensibilizzi all’impegno sociale, al rispetto della legalità e alla protezione dell’ambiente così da essere un emblema di memoria e del fluire simbolico della linfa dell’albero verso tanti studenti chiamati a difendere la legalità e a collaborare attivamente alla tutela dell’ambiente.

Intenso il momento in cui la prof. Castagna, madrina della manifestazione, ha svelato la targa con le parole di Giovanni Falcone: il Silenzio d’Ordinanza, suonato dagli alunni della band scolastica, ne ha sottolineato il valore.

Presenti i Carabinieri di Enna e i Carabinieri del reparto Biodiversità di Reggio Calabria che hanno ricordato che questi alberi contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.