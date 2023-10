Enna: al Lincoln inaugurazione del nuovo anno scolastico con la festa degli alberi

PUBBLICITÀ

Lo scorso 18 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico all’IIS Abramo Lincoln di Enna. La dirigente Maria Concetta Messina e i docenti hanno dato il loro saluto agli alunni con una manifestazione incentrata sulla “Festa degli Alberi”.

Il tema è stato scelto dalla scuola per svariati motivi. Innanzitutto per sensibilizzare alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e come buon auspicio per lo sviluppo e la crescita delle giovani menti degli studenti. Inoltre già nello stesso logo dell’istituto è presente il simbolo grafico dell’albero che, con le sue diverse ramificazioni, rappresenta i diversi indirizzi del percorso formativo offerto agli studenti (Liceo Linguistico, Settore Tecnologico Informatico, C.A.T., Agrario, Telecomunicazioni, A.F.M. e Turistico). La manifestazione ha valorizzato, infine, le attività del settore agrario.

A presentare l’evento alcuni alunni delle classi quinte con il supporto delle docenti Claudia Cacciato e Angela Vicari, coordinatrici della manifestazione.

Nelle settimane precedenti gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività: attività creative a cura del docente Paolo Patrinicola con la realizzazione di un albero in cartone riciclato e cartoncino per sensibilizzare al tema del recupero e del riciclo; un laboratorio di poesia a cura della docente Consuelo Cantaro in cui sono state composte poesie, trascritte su fogli in cartoncino utilizzati poi per abbellire i locali dell’istituto; attività scientifiche e tecnologiche attraverso lo studio della tassonomia delle specie arboree, analisi dell’olio di oliva e realizzazione della mostarda di fichi d’India a cura del docente Girolamo Marsiglione; un laboratorio di inclusione a cura della docente Anna Maria Corradino che ha visto coinvolti gli alunni speciali insieme ad altri compagni nella realizzazione di segnalibri da regalare agli alunni delle prime classi.

Durante la cerimonia, a cui ha partecipato anche l’assessore comunale alla pubblica istruzione Giuseppe La Porta, il Prof. Sebastiano Di Dio ha illustrato agli studenti la funzione degli alberi e i loro benefici all’ambiente attraverso la proiezione di slide. A seguire l’alunna Martina Parisi ha letto un intenso brano tratto da “Alberi” di Hermann Hesse.

Momento centrale dell’evento è stata la rappresentazione teatrale “L’uomo che piantava gli alberi”, riadattamento ad opera delle docenti Sibille Komp e Vivianne Errigo tratto dell’omonimo romanzo di Jean Giono, messo in scena dagli alunni del Liceo Linguistico sotto la supervisione del docente Paolo Patrinicola. Ma il momento che più ha acceso l’entusiasmo è stata l’esibizione della band di istituto che, guidata dai docenti Maria Rita Carnazza e Roberto Coppola, ha eseguito numerosi brani pop e rock sia in italiano che in inglese.