Enna: al Lincoln con il Sitting Volley si parla di inclusione e relazioni digitali

La palestra come spazio in cui lo sport diventa anche esperienza educativa. È quanto è accaduto martedì 17 e mercoledì 18 febbraio all’IIS “Abramo Lincoln” di Enna, nell’ambito del progetto “Differenze 2.0” promosso da Uisp.

Per due giorni la palestra si è trasformata in un laboratorio di cittadinanza attiva: un contesto in cui, attraverso il gioco e alcune regole mirate, studenti e studentesse hanno potuto riconoscere dinamiche legate a inclusione, esclusione, potere e responsabilità. Guidati dai tutor sportivi Valentina Puma ed Emanuele Gallina, i ragazzi hanno partecipato a un’attività di Sitting Volley pensata per collegare ciò che accade in campo a ciò che spesso avviene nelle relazioni, anche online.

Una delle prime esperienze proposte ha riguardato l’esclusione: ogni squadra ha scelto in segreto una persona a cui non passare mai la palla. In pochi minuti sono emerse emozioni e reazioni immediate – frustrazione, esitazioni, senso di isolamento – che hanno aperto un confronto su situazioni simili nella quotidianità, come l’ignorare qualcuno in chat o il “visualizzato” senza risposta.

Nella fase successiva è stata introdotta la figura dell’“amministratore”: un tutor decideva a chi indirizzare ogni passaggio, limitando la possibilità di scelta degli altri partecipanti. Anche in questo caso le reazioni sono state diverse e hanno permesso di riflettere sul tema del controllo e su una domanda centrale: “Nella vita, chi decide le regole delle vostre relazioni?”. Da qui il dialogo si è spostato su comportamenti digitali che possono essere interpretati come attenzione o gelosia, ma che in alcuni casi assumono forme di pressione: richieste di password, geolocalizzazione, bisogno di risposte immediate.

L’attività si è conclusa con un lavoro di gruppo: studenti e studentesse hanno riformulato frasi legate al controllo trasformandole in alternative basate su fiducia e rispetto, mettendo al centro un messaggio del progetto: il linguaggio contribuisce a costruire le relazioni e può aiutare a riconoscere dinamiche problematiche.

Nel percorso “Differenze 2.0” lo sport viene utilizzato come strumento educativo per promuovere inclusione, dialogo e consapevolezza, anche nell’ambiente digitale. Il progetto proseguirà la prossima settimana con altri due appuntamenti.