L’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna ha dedicato l’assemblea di istituto di oggi alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’assemblea si è tinta di rosso, per una giornata di riflessione per gli alunni che hanno dibattuto e approfondito il tema spinoso della violenza sulle donne, alla presenza della psicologa Stefania Pistone.