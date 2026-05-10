Enna, Al Kenisa: “aperitivo con delitto” dal romanzo di Gabriella Vergari

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Si terrà mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18.30, al Centro culturale Al Kenisa di Enna, l’iniziativa “Aperitivo con delitto”, con protagonista il romanzo di Gabriella Vergari “La Professoressa Aglietti non era Robert Capa”. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Ivana Antinoro, Filippa Biondo, Pietro Colletta, Elisa Di Dio, Federico Emma, Maria Rosa Emma, Cristina Francese, Lina La Porta, Simona Pisano e Salvina Signorelli. A dirigere l’inchiesta sarà Loredana Trovato, docente dell’Università di Messina, con la presenza dell’autrice Gabriella Vergari.

L’aperitivo con delitto è un evento di intrattenimento interattivo che unisce un aperitivo a un gioco di ruolo giallo. I partecipanti, seduti a tavoli-squadra, indagano su un omicidio fittizio messo in scena da attori, analizzando indizi e interrogando sospettati per scoprire il colpevole, il movente e l’arma del delitto.

Al centro dell’incontro del 13 maggio il romanzo “La Professoressa Aglietti non era Robert Capa”, pubblicato da Nonsolopoesie Edizioni nel 2023. La storia prende avvio dalla morte di Rosalinda Aglietti, insegnante di lettere prossima alla pensione, trovata strangolata nella sala docenti del liceo classico “M. Scevola”.

A indagare sono l’ispettore Pietro Spada, detto Spartaco, e il suo vice Giovanni Trombetta, chiamati a ricostruire una vicenda che, all’interno di un’istituzione scolastica, farà emergere cambiamenti, testimonianze, ingiustizie e nodi nascosti fino a un sorprendente colpo di scena finale.

Gabriella Vergari, nata a Catania, è scrittrice e docente di latino e greco. Dottore di ricerca in Filologia greco-latina, scrive testi narrativi e teatrali, ha ricevuto riconoscimenti letterari e collabora con riviste, periodici culturali e iniziative dedicate alla scrittura e alla divulgazione. Dal 1987 insegna latino e greco nei licei classici e ha collaborato anche con l’editoria scolastica.