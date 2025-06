Enna: al kartodromo l’emozione della guida per giovani non vedenti

PUBBLICITÀ

Una giornata carica di adrenalina, emozione e libertà si è svolta lunedì scorso, allorché il gruppo giovani dell’UICI di Enna ha vissuto un’esperienza straordinaria al Kartodromo “Gilles Villeneuve” di Pergusa, grazie alla sensibilità e alla professionalità dello staff dell’impianto.

I ragazzi sono stati accolti con grande entusiasmo e rispetto, potendo toccare con mano i kart, scoprirne la struttura, ascoltare la spiegazione del motore, dei pedali e del volante. Un momento di scoperta coinvolgente, in cui ogni dettaglio è stato descritto con attenzione e passione.

Ma ciò che ha reso la giornata davvero unica è stato il passo successivo: lo staff, Pierluigi Pastorelli, Alessandro Maio, Giuseppe Giunta, con grande responsabilità e coraggio, ha deciso di far vivere ai giovani non vedenti l’esperienza diretta della guida. Ogni ragazzo è stato accompagnato in pista, con le dovute misure di sicurezza, per provare in prima persona l’ebrezza della velocità e del controllo del mezzo.

Un momento indimenticabile, che ha acceso sorrisi, emozione e un senso profondo di inclusione.

Assolutamente da ripetere.

Giuliana Maria Amata