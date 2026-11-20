Enna, al Kartodromo Gilles Villeneuve arriva il Trofeo Arena Speed Challenge

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Il rombo dei motori, l’emozione della pista e la passione per le quattro ruote. Il Kartodromo Gilles Villeneuve di Pergusa si prepara a vivere un intenso fine settimana con il Trofeo Arena SPEED CHALLENGE, in programma domenica 22 novembre 2026.

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Dai giovanissimi alle prime esperienze di guida ai piloti più navigati, l’appuntamento riunirà diverse generazioni di appassionati, offrendo a ciascuno la possibilità di vivere le emozioni del karting attraverso attività pensate per differenti età, categorie e livelli di esperienza.

Due le formule previste: il Racetest in linea, dedicato alle categorie 50 Baby, 60 Entry Level, 60 Mini GR3 Under 10 e 60 Mini GR3 Over, e il test cronometrato, riservato alle categorie 100cc, 125 Monomarcia, 125 KZ Amatori, 125 KZ Over 65 e 125 KZ Top.

Il fine settimana entrerà nel vivo già sabato 21 novembre, con le prove dei kart privati e uno speciale appuntamento dedicato al Rental Kart, al via dalle ore 15. Domenica 22 novembre, invece, i motori si accenderanno sin dalle ore 8 con le prove libere, mentre dalle ore 10 prenderanno il via le attività sportive.

Non soltanto pista e motori. Il Trofeo Arena SPEED CHALLENGE sarà anche un’occasione per trascorrere una giornata diversa, condividere una passione, scoprire da vicino il mondo del karting e respirare l’atmosfera del paddock. Un appuntamento pensato anche per le famiglie e per quanti desiderano avvicinarsi a questa disciplina, capace di affascinare adulti e bambini.

Ad accompagnare la giornata sarà Sciauru – Street Sud Truck, con una proposta di street food e bevande per piloti, accompagnatori e visitatori.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 349 313 5446.

“Con il Trofeo Arena SPEED CHALLENGE vogliamo promuovere lo sport, la passione per i motori e l’aggregazione, coinvolgendo piloti di tutte le età – dichiarano gli organizzatori –. Crediamo che iniziative come questa rappresentino anche un’importante occasione per valorizzare il territorio ennese, dando visibilità alle realtà sportive locali e attirando appassionati e visitatori. Il nostro obiettivo è rendere il Kartodromo Gilles Villeneuve un punto di riferimento per il motorsport e una risorsa per tutto il territorio”.