Enna: al Grivi musica e giovani con testimonal Cateno De Luca

È in programma venerdì 26 novembre 2021 alle ore 20:30 al Teatro Grivi di Enna l’evento musicale “A modo mio” promosso dall’associazione di promozione sociale “La casa del musicista”. La manifestazione è stata presentata stamattina nella suggestiva location dell’Al Kenisa caffè letterario.

“L’evento ‘A modo mio’ – ha spiegato il presidente dell’associazione Luciano Fumia – nasce dalla volontà di far conoscere l’attività dell’associazione e il nostro obiettivo, quello di realizzare la Casa del musicista. Un luogo in cui chi ama fare musica possa ritrovarsi, un luogo che consenta a chi ha un sogno di non abbandonare questa terra per realizzarlo. Sogniamo una casa del musicista in grado di offrire servizi gratuiti per la creazione, incisione e lancio di brani musicali. Il tour ci aiuterà a parlare di questo progetto e allo stesso tempo ci consentirà di offrire un palcoscenico a tredici artisti emergenti.”

Lo spettacolo ‘A modo mio’, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie. Per la tappa di Enna a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno le cantanti Ilenia Scuderi e Simona Oliveri.

Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band “I Peter Pan”. Negli ultimi mesi insieme alla sua band ha inciso il cd “Stati d’animo”, i cui diritti sono stati ceduti all’associazione, che verrà presentato nel corso del tour “A modo mio”.

“Ho sposato senza se e senza ma la causa dell’associazione ‘La Casa del Musicista’ per il mio amore per la musica. La musica ha sempre avuto un ruolo importante nella mia vita. A 16 anni – ha spiegato De Luca – ho dovuto lasciare il conservatorio Corelli di Messina che frequentavo studiando il clarinetto. Durante una visita istituzionale proprio al Conservatorio lo scorso anno mi hanno fatto ritrovare il registro delle presenze di quando ero uno studente con i voti e questo ha riacceso in me la voglia di ricominciare ed eccomi qui oggi nelle vesti di musicista a sostenere i giovani che credono nella musica”.

Non solo musica per la “Casa del musicista” che sta già lavorando al prossimo progetto con l’obiettivo di lasciare un segno concreto della propria presenza sul territorio attraverso la propria attività con il progetto “Musica senza barriera” grazie al supporto dell’azienda speciale Messina Social City.

“La musica, ha spiegato la presidente Valeria Asquini, è una componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, linguaggio universale, che offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. In questa direzione stiamo costruendo il progetto mirando al coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio”.

L’entusiasmo che accompagna il tour “A Modo mio” si è tradotto nella disponibilità da parte di diversi imprenditori locali a finanziare la serata sostenendo l’associazione “La Casa del Musicista”. Un sostegno che consentirà l’ingresso gratuito previa prenotazione.

“Segnali concreti di vicinanza come questi – ha commentato il presidente Luciano Fumia – ci spingono ad andare avanti con convinzione. E’ evidente che siamo sulla strada giusta, che la musica e la cultura e il talento sono le chiavi per risvegliare la nostra Terra e costruire opportunità concrete per chi vuole vivere di arte.”

Tutto questo e molto di più è il tour “A Modo Mio” che farà tappa ad Enna venerdì 26 novembre alle ore 20:30 presso il Cine Teatro Grivi.