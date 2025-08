Enna: al Giardino di Dafne si proietta “Israelism”

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 5 agosto, alle 21 il Giardino di Dafne a Pergusa ospita una nuova proiezione gratuita all’aperto per la Palestina. Sarà proiettato e discusso il docufilm “Israelism” (2024) della coppia di registi Erin Axelman e Sam Eilertsen. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il Giardino di Dafne si trova in via Dafne a Pergusa, accanto le piscine scoperte.

Le associazioni locali Amici della Festa del Libro e della Lettura di Enna – Il sasso nello stagno, La quercia, Garage Arts Platform Enna, Associazione Culturale Mondoperaio Enna, Biodistretto Agroecologico Monti Erei, e SAE – Segretariato Attività Ecumeniche, che si prendono cura dell’area verde loro affidatagli dal Comune di Enna, promuovono le proiezioni come occasione di approfondimento, informazione e dialogo intorno alla questione palestinese. Durante la serata sarà possibile supportare progetti umanitari e sanitari a Gaza, grazie alla Gaza Cola, progetto al 100% palestinese.

Israelism è stato concluso ufficialmente il 23 febbraio 2023, frutto di un lungo lavoro di ricerca iniziato anni prima al fine di indagare il sionismo americano e la sua influenza nella politica americana e internazionale. Non si tratta dunque di una risposta ai fatti del 7 ottobre, bensì li anticipa.

Impostato come un’inchiesta sulle radici storiche del sostegno americano a Israele, il film si concentra sulle vite di due ebrei americani, Simone Rimmon Zimmerman, giovane millennial che mette in dubbio la bontà del progetto sionista, e un ex-soldato delle IDF identificato solo come “Eitan” che testimonia la formazione e l’indottrinamento dei soldati dell’IDF, immagini e temi solitamente inaccessibili. Nel film non mancano poi interviste a personalità di spicco notoriamente impegnate nella lotta al sionismo come Cornel West e Noam Chomsky e a importanti figure del sionismo come l’ex direttore della Lega Anti Diffamazione (ADL) Abe Foxman.

Si consiglia di portare con sé in giardino teli, cuscini, siede pieghevoli, acqua e spray repellente anti-zanzara. Nell’eventualità di condizioni meteo avverse, la proiezione sarà spostata al Garage Arts Platform di Enna Bassa (via Leonardo da Vinci 2). Per eventuali comunicazioni a riguardo si prega di controllare i canali social delle associazioni organizzatrici.