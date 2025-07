Enna: al Giardino di Dafne la proiezione del documentario “5 Broken Cameras” sulla Palestina

PUBBLICITÀ

Oggi, mercoledì 30 luglio, alle 21 il Giardino di Dafne a Pergusa ospita la proiezione gratuita all’aperto per la Palestina del film documentario “5 Broken Cameras” (5 Telecamere Rotte, 2011) girato a 4 mani dal regista palestinese Emad Burnat e del regista israeliano Guy Davidi. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, in via Dafne 15, nell’area verde adiacente alle piscine scoperte.

Alla luce degli attuali eventi in Palestina, un gran numero di registi ha reso disponibili gratuitamente i propri film sulla Palestina. Le associazioni locali Festa del Libro e della Lettura di Enna, La quercia, Garage Arts Platform, Associazione Culturale Mondoperaio, Biodistretto Agroecologico Monti Erei e SAE – Segretariato Attività Ecumeniche, che si prendono cura dell’area verde loro affidatagli dal Comune di Enna, promuovono la proiezione come occasione di approfondimento, informazione e dialogo sul tema della violenza coloniale quotidiana cui la popolazione palestinese è soggetta da molti anni ed il legame stretto tra terra, agricoltura, autodeterminazione e libertà. Durante la serata sarà possibile supportare la ricostruzione di un ospedale a Gaza, grazie alla Gaza Cola, progetto al 100% palestinese.

“5 Broken Cameras” è la storia di Emad, palestinese della West Bank. Alla nascita del quarto figlio, per la prima volta, Emad compra una piccola telecamera: vuole fissare per sempre le gesta del nuovo arrivato. Ma lentamente la telecamera di Emad si trova a inquadrare cose diverse. L’escalation del potere nei coloni nella sua zona, il filo spinato, il muro, l’esercito israeliano che arriva a fermare e ad arrestare anche bambini. La Palestina che racconta Emad non è luogo di violenza o di terrorismo. È solo una popolazione sempre più stretta d’assedio dall’occupazione israeliana. Le telecamere di Emad vengono rotte una dopo l’altra: dalle azioni dei coloni, dalla foga delle cariche, persino da un proiettile. Ma Emad continua a filmare. Il film ha ricevuto riconoscimenti dall’Academy Awards, al Sundance Film Festival e al PriMed di Marsiglia.

Si consiglia di portare con sé in giardino teli, cuscini e spray repellente anti-zanzara, per chi lo desidera anche sedie pieghevoli o sgabelli. Nell’eventualità di condizioni meteo avverse (al momento non previste), la proiezione sarà spostata al Garage Arts Platform di Enna Bassa (via Leonardo da Vinci 2). Si prega di fare riferimento alle eventuali informazioni sulle pagine social delle associazioni organizzatrici.