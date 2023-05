Enna: al Garibaldi si conclude la stagione di teatro per ragazzi con “Corvina e le sette montagne”

Si conclude con “Corvina e le sette montagne” (spettacolo semifinalista a In-Box verde 2023) la stagione di teatro per ragazzi di “Alte Visioni”, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Dipietro e messa a punto dal comitato di gestione (quest’anno composto da Elisa Di Dio, Emanuele Primavera ed Irene Varveri Nicoletti) in collaborazione con la Compagnia dell’Arpa.

Nel giorno della festa della mamma, domenica alle ore 18, il Teatro Garibaldi di Enna ospiterà lo spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico di Palermo che vedrà in scena l’autrice Gisella Vitrano. Lo spettacolo, che ha sostituito “Anaponda”, è tratto dalla fiaba “Biancaneve” dei Fratelli Grimm ed è adatto a un pubblico dai 6 anni di età.

La protagonista di questa storia, però, non è la fanciulla con la pelle candida come la neve, piuttosto la sua antagonista, la “perfida” regina che grazie a questa messa in scena tutti i bambini potranno conoscere meglio e più da vicino. La Regina Corvina, infatti, è stata anche lei una bambina, ma la grande mancanza d’amore ed una insanabile delusione l’hanno trasformata in un’adulta malvagia e invidiosa. Per troppo tempo si è sentita ripetere dalla madre “Corvina, non tutti i desideri si avverano”! Anche Lei, come Biancaneve, ha lunghi e lisci capelli nero-corvino che nel tempo si sono spenti, sono diventati lanosi, ispidi a spirale. Si sono ritirati e aggrovigliati. Sarà proprio Corvina a raccontare la storia di Biancaneve: racconterà del cacciatore, del bosco, dei sette nani e dell’arrivo di un principe. Ma la Regina Corvina racconterà anche la sua storia, del suo specchio magico, dei suoi travestimenti, delle sue pozioni segrete e della sua continua e futile sfida contro Biancaneve, fino al giorno della sua disfatta.

Regia di Dario Muratore e Gisella Vitrano. Costumi, macchina scenica e oggetti di Sabrina Vicari. Disegno luci e sound di Francesco Vitaliti. Produzione del Piccolo Teatro Patafisico con il sostegno di Dudi, libreria per bambini e ragazzi e Cooperativa Teatrale Prometeo – Passo Nord Centro Residenze Artistiche”.