Enna: al Garage la mostra collettiva “DOT_Transfert”

PUBBLICITÀ

Sabato dalle 19 alle 23 si inaugura al Garage Arts Platform di Enna Bassa la mostra collettiva DOT_Transfert.

PUBBLICITÀ

La mostra, nella sua versione originaria, è stata il fulcro della seconda edizione del DOT (dentro_oltre_trasversale), Festival per le Arti Contemporanee, evento organizzato a fine luglio scorso nella suggestiva cornice di Palazzo Cafisi, Favara, dall’associazione yard44. Il Garage, partner del Festival per questa edizione, presenta una parte della mostra e delle performance nei propri spazi a Enna.

Per l’inaugurazione, sabato alle 21, si esibirà dal vivo GONGHI, progetto musicale solista di Giovanni Fiderio. Nel suo lavoro di composizione Gonghi usa e combina strumenti a corda, elettronica e field recording, concependo i suoi live come viaggi infiniti verso i quali guidare il suo pubblico.

La mostra resterà aperta dal 14 ottobre al 2 dicembre e presenterà, in una versione rivisitata ad hoc per lo spazio che la ospita, opere di artisti e artiste che hanno partecipato al festival estivo. La mostra sarà visitabile durante le serate di apertura del garage e su appuntamento (scrivere a garage.enna@gmail.com).

Esporranno e si esibiranno a Enna: SEMI (Gabriele Barbarino & Ruggero Lambo), Roberto Caccamo, Cristina Borinschi, Emily Mallia, Gabriele Fazio, Vanessa Alessi, Viviana Bonura, Azzurra Messina, Andrea Gerlando Terrana, Gonghi, Walter Rindone+Pixel Shapes ed altri.

Durante il mese e mezzo di mostra si terranno altre serate con performance e musica dal vivo. Il calendario verrà comunicato nei prossimi giorni sui canali social del Garage.

Il DOT Festival è un evento nato nel 2022, ideato e prodotto da yard44, che mette assieme mostre, installazioni site-specific, performance, approcci multidisciplinari e rigenerazione urbana, con un focus sulle arti e sui linguaggi contemporanei e coinvolgendo artiste e artisti che lavorano in Sicilia.

La volontà comune di yard44 e Garage Arts Platform di instaurare scambi e interazioni nel territorio periferico siciliano ha dato il via alla collaborazione tra le due associazioni. La decisione di portare una parte del DOT Festival in Garage trasforma questa mostra in un’occasione per promuovere artisti siciliani, creando così i presupposti per nuovi progetti artistici, interazioni tra territori, collaborazioni sperimentali, condivisioni di energie e proliferazioni di idee.

L’ingresso alla mostra è libero con tessera garage 23/24.