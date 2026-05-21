Enna: al Garage Arts Platform spettacolo per la Giornata della Memoria con Chiara Gambino

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Venerdì 22 maggio al Garage Arts Platform di Enna arriva Chiara Gambino con il suo spettacolo “Nel Nome di Maria”, in occasione della Giornata Nazionale della memoria delle vittime delle mafie. Si tratta del quarto ed ultimo appuntamento della rassegna teatrale TeaTRAME – La Primavera del Male.

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“Nel Nome di Maria” trae spunto e rielabora un fatto di cronaca mafiosa avvenuto a Palermo il 14 Novembre del 1982. Maria Lo Bello racconta in un flusso di coscienza verace e ironico, fragile e disincantato l’incontro e l’amore che la porta a “zitarsi” – fidanzarsi – con Calogero Zucchetto (Lillo per gli amici) poliziotto della squadra Mobile della Questura di Palermo. Una giovane donna seduta insieme al pubblico in teatro, pronta ad assistere la pièce, si trova catapultata nel mondo di Maria, nel suo tempo. Scopre e ricorda insieme a lei la vergogna di una Palermo martoriata dalla guerra mafiosa, ma anche la nascita di un amore pragmatico e incantato con cui poter progettare un futuro.

La colonna portante dello spettacolo è il concetto di Tempo-Spazio, troviamo infatti Maria che attende irrequieta, concitata, comica e spaventata in un luogo-non luogo che capiamo in seguito essere un punto vivo della città di Palermo; Maria e la guida sono quindi in costante attesa di Lillo, a questa attesa partecipa anche il pubblico, coinvolto attivamente in uno scambio emotivo costante e sincero, che cerca di mettere la basi per poter riflettere “nel tempo presente ” su cosa vuol dire vivere in un luogo pregno di atteggiamento mafioso.

Nel 2021 “Nel nome di Maria” ha vinto diversi Premi Nazionali: Premio Mauro Rostagno nelle categorie miglior Spettacolo, Miglior Attrice e il premio speciale DA SUD per la lotta contro le mafie; il Festival dell’Ultima Luna d’Estate e la menzione speciale al Premio Città Laboratorio.

Biglietto in prevendita 10 euro – 13 euro al botteghino/ ridotto studenti 8 euro.

Per info e biglietti: garage.enna@gmail.com, 3668725778 (mario), whatsapp 3409655369 (claudio).