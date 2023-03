Enna: al Garage Arts Platform spettacolo live degli Okiees

Il 22 marzo gli Okiees presenteranno al Garage Arts Platform di Enna il Vol. 1 della trilogia “Rageen”, progetto transmediale (album, libro, film, illustrazioni, narrazione e performance) realizzato dal collettivo catanese con la collaborazione straordinaria di Pippo Delbono (che vede impegnato l’artista oltre che nei 12 reading, anche nel canto, in sei diverse tracce).

Alle 19 con un talk verrà presentato al pubblico il libro “RAGEEN VOL. 1” (Kappabit Edizioni). Interverranno Andrea Rabbito, Adriano Murania (OKIEES), il critico musicale e musicista Giuseppe Provenzano e l’artista e critica d’arte Anna Guillot.

L’incontro sarà seguito da una cena sociale nello spazio artistico ennese e dal successivo spettacolo alle 21, in occasione del finissage della mostra degli acquerelli originali realizzati per il libro del collettivo, in cui la musica indie rock, eseguita dal vivo da Rabbito e Murania, dialoga in sincrono con il film realizzato dagli Okiees, durante la sua proiezione in sala.

L’ingresso è libero con tessera garage 2022-23.