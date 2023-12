Enna: al Garage Arts Platform serata dedicata alla lotta alla violenza di genere

PUBBLICITÀ

Domani, venerdì 22 dicembre, dalle 19 il Garage Arts Platform dedica la serata pre-natalizia alla lotta contro la violenza di genere. In collaborazione con canecapovolto, Scuola FuoriNorma, Petra – Circolo Arci Enna e Koinè Enna, verranno proiettati corti sul tema della violenza di genere e condivise osservazioni e dati raccolti sul territorio ennese legati al tema. L’ingresso alla serata è libero con tessera Garage o Arci 23-24.

Alle 20:30 Koinè e ARCI Enna interverranno presentando alcune osservazioni sull’autopercezione in tema di molestie nel territorio ennese, ricerca in corso portata avanti specialmente tra giovani e giovanissime.

Alle 21 Nina Costa, Salvatore Pulvirenti e Alessandro Aiello presenteranno NOR(MALE), le webserie di corti nati negli ultimi mesi dalla collaborazione di canecapovolto e Scuola FuoriNorma con artiste e partecipanti in diversi laboratori indipendenti e all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Catania sul tema della violenza di genere. La gran parte dei corti che verranno proiettati in Garage (in totale circa 45 minuti) sono stati appena prodotti e vengono presentati per la prima volta al pubblico.

Il Garage sarà aperto già dalle 19 con la mostra in corso DOT_Transfert (nata dalla collaborazione con il collettivo YARD 44 di Favara).

Durante la serata sarà possibile partecipare alla cena sociale a offerta libera, una calda minestra a base di legumi e grano dell’azienda agricola Convegno di Marte, accompagnata da vino caldo speziato.