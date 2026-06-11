Enna, al Garage Arts Platform l’installazione sonora “Chi senti si un lu vidi?”

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Venerdì 12 giugno sarà possibile visitare e ascoltare l’installazione sonora “Chi senti si un lu vidi?” di Lucio Bacile e Cristian Argento presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa dalle 17 alle 21 (ingresso libero con tessera 25-26, via Leonardo da Vinci 2).

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L’installazione è realizzata in collaborazione con il Teatro Atlante di Palermo.

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L’installazione nasce dal desiderio di restituire valore a un senso che la contemporaneità ha progressivamente anestetizzato: l’udito. Non come atto passivo, ma come pratica consapevole — fatta di attenzione, selezione, e anche di critica verso ciò che ci circonda ogni giorno.

I suoni che compongono l’installazione provengono dalle strade, dai luoghi e dai ritmi della quotidianità di Enna. Un paesaggio sonoro autentico, a tratti familiare, a tratti sorprendente — capace di restituire un ritratto della città a chi la abita, e di offrirla sotto una luce inedita a chi la scopre per la prima volta.

Cristian Argento nasce a Catania nel 1998 e si avvicina alla musica da autodidatta all’età di 14 anni. Dopo aver studiato elettronica e informatica alle superiori, decide di trasformare la sua passione in una professione e si diploma in Musica Elettronica al Conservatorio di Palermo nella classe del maestro Giuseppe Rapisarda. Le sue composizioni sono state selezionate e presentate in festival internazionali su più continenti e trasmesse da emittenti radiofoniche internazionali.

Lucio Bacile, nato nel 1997, è un compositore e sound designer originario della provincia di Palermo. Dopo essersi trasferito nel capoluogo, inizialmente per gli studi universitari, riscopre la passione per la musica iscrivendosi in conservatorio al corso di Musica Elettronica. Durante e dopo gli studi coltiva diverse collaborazioni, sia tecniche che artistiche, con realtà teatrali indipendenti presenti sul territorio. Le sue composizioni, principalmente legate alla soundscape composition, sono state riprodotte in svariati festival, progetti online ed emittenti radiofoniche internazionali.