Enna: al Garage Arts Platform “La Ricetta di Danilo”

PUBBLICITÀ

Giovedì 11 dicembre alle 20:30 arriva al Garage Arts Platform di Enna Bassa lo spettacolo “La Ricetta di Danilo”, scritto e interpretato da Totò Galati, regia di Claudio Zappalà, produzione C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, compagnia Barbe À Papa Teatro, circuitazione Genìa, ultima serata teatrale della rassegna TeaTRAME.

PUBBLICITÀ

Prima e dopo lo spettacolo il Garage, in collaborazione con il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, chiama alla degustazione collettiva di pane e olio, per celebrare e assaporare una volta di più la straordinaria varietà di sapori e odori di questo frutto sacro. Il pubblico è anche invitato a portare un litro del proprio olio nuovo per condividerlo nella degustazione. Il pane di grani antichi sarà impastato e infornato durante la giornata presso Convegno di Marte, mulino e pastificio bio nei pressi della Diga Nicoletti.

PUBBLICITÀ

“La Ricetta di Danilo” presenta in scena una cucina e un attore a cui piace cucinare e raccontare storie. Durante tutta la preparazione delle “polpette alla Danilo” Totò Galati ci racconta dei primi anni vissuti a Trappeto da Danilo Dolci e della sua ricetta di comunità. Dall’arrivo in questo paesino fangoso privo di ogni servizio – pure dei gabinetti! – fino allo sciopero della fame del 1956.

Una storia che parla di comunità e di rispetto della natura. Un esempio, quello di Danilo, che può portaci a rivedere la nostra scala di valori e pretendere un cambiamento da noi stessi e dalle istituzioni, in un momento storico in cui rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori devono andare di pari passo, per non lasciare nessuno indietro.

Le musiche dal vivo di Nathan Tagliavini accompagnano un lavoro dedicato alla figura di Danilo Dolci, un racconto che intreccia memoria personale e impegno civile.

La ricetta di Danilo vuole sicuramente essere un omaggio alla figura di Danilo Dolci. Nel 2024 si è celebrato l’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita. Ma non è solamente un racconto biografico. Nel raccontare la sua vita esce forte il messaggio di Danilo, sinteticamente contenuto nell’espressione “l’unione fa la forza”.

Ingresso in prevendita a 10 euro anzichè 13, fino al 10 dicembre, ridotto studenti 8 euro, con tessera garage 25-26. Per info e sottoscrizioni: garage.enna@gmail.com, 3668725778 (Mario), 3409655369 (whatsapp, Claudio). Il Garage si trova in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.