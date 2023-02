Enna: al Garage Arts Platform la mostra di acquarelli degli Okiees

Giovedì dalle 18:30 gli Okiees presentano in mostra in garage la serie di acquarelli parte del Vol. 1 della trilogia “Rageen”, progetto transmediale (album, libro, film, illustrazioni, narrazione, performance) realizzato dal collettivo catanese con la collaborazione straordinaria di Pippo Delbono. Per l’opening sarà presente l’autore degli acquarelli Andrea Rabbito. Si tratta di una parte integrante della narrazione transmediale contenuta nella pubblicazione »RAGEEN VOL. 1« che verrà presentata al pubblico per il finissage della mostra, il 22 marzo 2023.

Il 22 Marzo interverranno Andrea Rabbito, Adriano Murania, Fabrizio Motta, Mauro Melis (OKIEES), il critico musicale Giuseppe Provenzano e la curatrice, critica e artista Anna Guillot. A seguire sempre il 22 marzo gli Okiees si esibiranno in concerto accompagnando la proiezione del film e presentando così in maniera integrale il VOL. 1 del loro progetto artistico RAGEEN.

Gli Okiees sono: Andrea Rabbito (voce, chitarra), Adriano Murania (violino), Fabrizio Motta (tastiere, elettronica) e Mauro Melis (grafica).

L’espressione variegata di RAGEEN compone la storia riguardante l’amicizia conflittuale tra i due protagonisti: Roger Benjamin e il suo compagno Benjamin Rye. Lo sviluppo della vicenda dei due protagonisti, che si articola nei tre volumi della trilogia, manifesta le sue influenze e l’omaggio ai grandi romanzieri americani, Steinbeck e Faulkner tra i principali. Un aspetto che emerge chiaro sin dal nome del collettivo, Okiees, che si offre come l’alterazione del termine dispregiativo “okie” rivolto ai migranti provenienti dall’Oklahoma descritti da John Steinbeck in “The Grapes of Wrath”.

La vicenda di amore/odio tra i due protagonisti è così la storia dei perdenti, degli emarginati, dei reietti, ma, ancora di più, di coloro che vengono reputati “diversi”; così quella storia di stranieri in una nuova terra (nello specifico Catania, in questo primo volume) diviene un viaggio nei lati oscuri dell’uomo, proponendo un percorso introspettivo su una declinazione della figura dell’hostis, ovvero sull’altro da sé, su quello straniero che vive in noi.