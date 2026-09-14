Enna, al Garage Arts Platform “Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)” nel ricordo di Padre Pino Puglisi

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Domani, martedì 15 settembre, alle ore 21, al Garage Arts Platform di Enna andrà in scena lo spettacolo teatrale “Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)”, dedicato alla memoria di Padre Pino Puglisi, ucciso da Cosa nostra 33 anni fa, nel giorno del suo 56° compleanno, a causa del suo impegno sociale.

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Lo spettacolo è scritto e diretto da Aldo Rapè e andrà in scena per la prima volta con Ottavio Miuccio, giovane attore siciliano.

“Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)” è un inno alla vita e un grido contro tutte le mafie e le loro più aberranti manifestazioni. Al centro della storia ci sono Calogero e il suo fedele compagno, un Pinocchio ribattezzato Gino. Il racconto affronta il tema di un’infanzia negata e del silenzio che avvolge le vittime di violenza.

L’ingresso è di 10 euro, ridotto a 8 euro per gli studenti, con tessera Garage 2026/2027. L’appuntamento è in via Leonardo da Vinci 2, a Enna Bassa.

Lo spettacolo, pluripremiato, ha debuttato nel 2004, ottenendo consensi di pubblico e critica, e ha raggiunto fino a oggi quasi mille repliche. È stato portato in scena nei teatri, nelle scuole, nelle chiese, nei quartieri a rischio e in diversi luoghi simbolici, anche alla presenza di familiari di vittime di mafia.

Nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti: la segnalazione speciale “Vittorio Giavelli” al Premio E. Calindri, a Milano nel 2006; il premio come miglior attore e il premio speciale della giuria “Schegge d’Autore”, a Roma nel 2005; il premio per il miglior spettacolo, miglior testo, miglior attore e miglior regia, oltre alla menzione speciale premio scuola, a “La Corte della Formica 2005” di Napoli; e il primo premio della sezione teatrale del “Premio Letterario Osservatorio 2005” di Bari.