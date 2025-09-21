Enna: al Forno Tirrito un laboratorio sul pane con i ragazzi della Comunità Arcobaleno

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri ad Enna l’incontro al Forno di Maurizio Tirrito in collaborazione con l’azienda agricola Tenuta Famiglia di Filippo Borrello, dove insieme ai ragazzi della Comunità Arcobaleno di Villarosa, gli operatori e famiglie partecipanti hanno avuto modo di sperimentare in prima persona cosa vuol dire trasformare la farina in un prodotto da forno.

Dall’impasto dentro la tradizionale “maidda”, simbolo di vita familiare e tradizione siciliana, dove si tramandano ricette e si condividono storie antiche, alla realizzazione dei diversi formati e insaporimento dei prodotti. Si è passati poi alla fase di cottura in forno dove è stato possibile assistere alla magia tipica di questi luoghi dove gli odori e sapori del pane appena sfornato rievocano tradizioni antiche e valori tipici del luogo.

Infine, si è tenuto un momento conviviale con le nuove generazioni dove è stato possibile assaporare quello che i ragazzi stessi avevano realizzato creando un momento di confronto, dialogo e di gioia.

Il Forno Tirrito e la Tenuta Famiglia condividono l’interesse per la valorizzazione delle produzioni locali e delle tradizioni legate alla filiera cerealicola e rurale. Entrambe infatti riconoscono l’importanza della diffusione della cultura del pane e delle materie prime di qualità, promuovendo la conoscenza delle tecniche di coltivazione trasformazione e lavorazione. La collaborazione nasce infatti al fine di favorire la conoscenza del territorio, della sua realtà agricola e artigianale, come la realtà rurale e della filiera corta, legata al tempo stesso anche al benessere non solo alimentare ma anche al benessere psicologico della persona.