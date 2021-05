Enna: al Federico II riaperti i laboratori di cucina e di sala

All’Istituto Alberghiero Federico II di Enna si respira un’aria di festa per un ritorno alla normalità atteso oramai da oltre tre anni. Sono stati riaperti, infatti, i lavoratori di cucina e di sala del V° piano chiusi dal 2019 a causa di forti infiltrazioni di acqua dal solaio che hanno reso inagibili i locali.

Sono stati anni difficili per il corpo docente e per gli studenti ai quali è mancato un momento formativo essenziale per la loro crescita professionale.

“Ci sentivamo senza le gambe – hanno detto gli studenti – oggi finalmente possiamo ritornare a sperimentare e ad apprendere il nostro mestiere direttamente dai fornelli”.

A rendere possibile tutto ciò un accordo di collaborazione siglato, lo scorso mese di dicembre, tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e l’Istituto per superare quelle criticità che avevano determinato il grave disservizio. I lavori svolti, allora, direttamente dalla scuola subito dopo il collaudo hanno presentato gravi criticità con infiltrazioni di acqua dal solaio. Grazie all’accordo sono stati realizzati in tempi brevi i lavori sulla copertura rendendo agibili i locali del laboratorio. Il Libero Consorzio Comunale ha finanziato l’intera opera con fondi del bilancio mentre il dirigente scolastico ha portato avanti l’azione legale nei confronti della ditta che allora ha eseguito i lavori per recuperare le somme anticipate dall’Ente. Invitati dal Dirigente scolastico, Alfio Borzì, questa mattina hanno partecipato alla cerimonia di riapertura il dirigente del III Settore dell’Ente, l’ingegnere capo, Giuseppe Grasso, il segretario generale, Michele Iacono, i tecnici del Libero Consorzio che hanno curato e seguito i lavori e soprattutto loro gli studenti che hanno superato brillantemente il loro debutto con un menu dai prodotti eccellenti. Sulla tavola non poteva mancare il prodotto simbolo del Libero Consorzio Comunale, l’olio di Zagaria, espressione della biodiversità, omaggiato alla scuola.

Il rapporto di collaborazione tra L’Ente e l’Alberghiero ha radici lontane che si è sostanziato in tantissime iniziative, tra cui la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio agroalimentare e rurale legato al territorio. Soddisfatto il preside, Borzì, per avere ridato, grazie alla collaborazione con L’Ente, agli studenti gli strumenti indispensabili per la loro formazione.

“Perseguiamo la stessa finalità – ha commentato Grasso nell’interpretare anche il volere del Commissario straordinario, Girolamo Di Fazio – che è garantire, ognuno con le proprie competenze, standard di qualità per esercitare a pieno il diritto allo studio, che significa potere usufruire di locali idonei e di strutture, in questo caso di laboratori, necessari per la loro crescita professionale”.