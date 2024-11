Enna: al Federico II iniziativa di riflessione e arte contro la violenza sulle donne

PUBBLICITÀ

Entusiasmante esperienza ieri presso l’Istituto Professionale Federico II di Enna in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Protagonisti dell’evento sono stati la scuola, promotrice dell’iniziativa, e diverse realtà del territorio, tra cui il Consultorio Familiare dell’Asp e l’Associazione Antiviolenza CO.TU.LE.VI, rappresentata dallo sportello Diana, con la collaborazione delle volontarie Irene Cremona, Sonia Barravecchia e Cristina Di Mattia, e del tirocinante Benito Salamone.

PUBBLICITÀ

Particolarmente interessante è stato il contributo di Concetta Rundo, scrittrice e titolare della libreria “Città Aperta”, che ha presentato un video da lei realizzato. Il video affronta il tema della violenza di genere, mostrando come subdolamente si insinua in un rapporto inizialmente ed apparentemente idilliaco con un femminicida.

I ragazzi dell’Istituto si sono distinti in diverse performance artistiche: dalla ballerina Giulia a Maria Pina, fino ai rappresentanti d’Istituto Angela, Luana e Bruno, e ai partecipanti Iman, Laura, Elena, Eleonora e Francesco. Le esibizioni sono state curate dalle docenti Faraci e Di Dio, con quest’ultima che ha recitato un brano tratto dalla Locandiera di Goldoni.

La manifestazione, che ha alternato momenti artistici e interventi divulgativi, è stata aperta dalla Preside, Prof.ssa Rosaria Di Prima, e condotta dalla docente Paola Grancuore.

Per il CO.TU.LE.VI sono intervenuti: la Dott.ssa Giusy Cammarata, assistente sociale del Consultorio Familiare, che ha illustrato le enormi potenzialità di questa istituzione, sempre vicina alle donne, alle famiglie e ai minori in momenti di disagio; l’Avv. Gianpiero Cortese, già assessore alle politiche sociali del Comune di Enna, che ha condiviso la sua esperienza professionale, sottolineando come il silenzio rappresenti il principale nemico nella lotta contro la violenza domestica e familiare; Cristina Di Mattia, che ha raccontato l’attività di supporto e sostegno svolta dall’Associazione CO.TU.LE.VI, attiva ad Enna e nel territorio regionale dal 2012, con sedi anche nel Lazio e in Calabria.

Al termine dell’evento, tutti i partecipanti si sono congratulati per il pieno successo dell’iniziativa, apprezzando il coinvolgimento attivo degli studenti e dei docenti. È stato espresso l’auspicio di futuri incontri tra l’Associazione e la scuola, con progetti interdisciplinari di alto livello e feedback positivi da parte di tutti i partecipanti.